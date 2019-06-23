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Артем Дамковский возвращается в профессиональные ММА

23.06.2019 22:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский боец команды ACADEMY MMA Артём Дамковский проведёт первый бой в ММА после годичного перерыва. 20 июля в Республике Ингушетия состоится турнир промоушена M-1 Сhallenge — Битва в горах.

Дамковский, который является первым чемпионом организации в легком весе и имеет 22 победы в профессиональных ММА, встретится с россиянином Абубакаром Местоевым, рекорд которого — 7-1. Местоев считается одним из самых ярких проспектов в России в данной весовой категории (до 70,3 кг).

Предыдущий профессиональный бой белоруса прошел год назад — в поединке за пояс M-1 Сhallenge против Дамира Исмагулова Дамковский, к сожалению, сломал руку и не смог продолжить бой. Исмагулов благодаря этому титулу смог успешно дебютировать в UFC. Артем же был вынужден восстанавливаться. За этот год Дамковский принял участие в чемпионате мира по панкратиону, проходившем в его родном Бобруйске, и завоевал звание чемпионата мира.
 
 
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Белорусский боец команды ACADEMY MMA Артём Дамковский проведёт первый бой в ММА после годичного перерыва. 20 июля в Республике Ингушетия состоится турнир промоушена M-1...
 
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