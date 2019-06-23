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Рейтинг исчезающих профессий: в зоне риска кассиры и почтальоны

23.06.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Искусственный интеллект отбирает рабочие места у людей.

В старом советском фильме "Приключения Элеткронника" лейтмотивом звучала песня, в которой были такие слова: "Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек!" В те времена казалось фантастикой, что вместо людей будут работать машины и искусственный интеллект. Но вот будущее наступило и человечество уже с опаской смотрит на умные машины, которые не только помогают нам, но и отбирают у людей привычные рабочие места. "КП в Украине" узнала у специалистов по подбору персонала, какие профессии пострадают от искусственного интеллекта и роботизации в первую очередь, а какие, наоборот, в ближайшем будущем останутся востребованными.

Специалисты говорят, что в ближайшие пять лет людям придется сменить не менее трети рабочих навыков, чтобы остаться востребованными на рынке труда. Согласно докладу "Будущее рабочих мест", который был обнародован в рамках Всемирного экономического форума в будущем проблемы с трудоустройством могут ожидать бухгалтеров, административных и исполнительных секретарей, почтальонов, финансовых аналитиков, кассиров, механиков, заводских рабочих, водителей автомобилей, фургонов, менеджеров по туризму, установщиков электроники, адвокатов, банковских служащих и даже журналистов.


Одним из главных трендов будущего или даже настоящего времени считается автоматизация. Специальное оборудование и программное обеспечение способны как оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность, так и привести к массовой ликвидации рабочих мест. Например, недавно cингапурский Esquire выпустил журнал, написанный AI-ботом. По словам главного редактора издания Нормана Тана, в целом бот должен быть более объективным, чем реальный журналист.


 
 
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Искусственный интеллект отбирает рабочие места у людей.
 
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