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Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Беларусбанк» презентовал в Витебске инновационный продукт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Студенческая карта» – многофункциональный IT-документ. По сути, это студенческий билет, который позволяет проходить в университет, учебные лаборатории, библиотеку и одновременно платежная карта с множеством бонусов. Все для того, чтобы будущие специалисты больше времени уделяли учебе, а финансовые вопросы возьмет на себя «Беларусбанк».
Максим и Яна через неделю уезжают в свадебное путешествие в Испанию.Теперь молодоженам не обязательно брать с собой валюту. По карте, которую супруга получила одной из первых в стране, за границей можно снимать наличные без комиссии. И это лишь один из всевозможных бонусов, которые предоставляет «Карта студента».
Яна Лемех и Максим Шабанов:
«Студенческая карта» – это симбиоз платежной карточки «Беларусбанка» и удостоверения личности владельца. По ней можно проходить в учебное заведение, библиотеку, получать электронные книги и вместе с тем рассчитываться за любые товары.
А за покупки на ведущих интернет-площадках мира и в магазинах-партнерах «Беларусбанка» на карту будет начислен кэшбэк в размере 5 %.
Анастасия Аласания, СТВ:
Первыми новый продукт апробировали студенты Витебского медуниверситета. Руководство и учащиеся с радостью откликнулись на предложение «Беларусбанка» и даже приняли непосредственное участие в разработке уникальной карты.
Старт новому проекту дали в Витебске. Зачетную вечеринку «Беларусбанк» устроил на самой большой площади Европы.
Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Дмитрий Глухов, проректор по научной работе Полоцкого государственного университета:
Внедрение таких карт позволит создать в Беларуси единую студенческую базу. С ней смогут работать аналитики, специалисты Министерства образования. Но первыми ее оценят, конечно, студенты и вузы.
Светлана Кожекина, заместитель председателя правления «Беларусбанка»:
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Новости Беларуси. «Беларусбанк» презентовал в Витебске инновационный продукт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Студенческая карта» –...
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