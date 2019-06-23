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Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

23.06.2019 23:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Беларусбанк» презентовал в Витебске инновационный продукт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Студенческая карта» – многофункциональный IT-документ. По сути, это студенческий билет, который позволяет проходить в университет, учебные лаборатории, библиотеку и одновременно платежная карта с множеством бонусов. Все для того, чтобы будущие специалисты больше времени уделяли учебе, а финансовые вопросы возьмет на себя «Беларусбанк».

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Максим и Яна через неделю уезжают в свадебное путешествие в Испанию.Теперь молодоженам не обязательно брать с собой валюту. По карте, которую супруга получила одной из первых в стране, за границей можно снимать наличные без комиссии. И это лишь один из всевозможных бонусов, которые предоставляет «Карта студента».

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Яна Лемех и Максим Шабанов:
Очень удобно иметь два в одном: и электронную карточку, и студенческий билет. Конечно, буду пополнять счет этой карточки. И жалею, что в мое время такой карточки не было.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

«Студенческая карта» – это симбиоз платежной карточки «Беларусбанка» и удостоверения личности владельца. По ней можно проходить в учебное заведение, библиотеку, получать электронные книги и вместе с тем рассчитываться за любые товары.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

А за покупки на ведущих интернет-площадках мира и в магазинах-партнерах «Беларусбанка» на карту будет начислен кэшбэк в размере 5 %.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Анастасия Аласания, СТВ:
Казалось бы, совсем недавно «Беларусбанк» презентовал свой инновационный проект «Карта учащегося». А уже сегодня ей пользуются свыше 100 тысяч школьников. Не менее популярным станет и новый проект, который презентуют в Витебске. Уже около 2 тысяч студенческих карт, вот таких, раздали ребятам. К концу года их будет не менее 50 тысяч.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Первыми новый продукт апробировали студенты Витебского медуниверситета. Руководство и учащиеся с радостью откликнулись на предложение «Беларусбанка» и даже приняли непосредственное участие в разработке уникальной карты.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Старт новому проекту дали в Витебске. Зачетную вечеринку «Беларусбанк» устроил на самой большой площади Европы.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Это IT-технологии, это студенческий билет, это финансовая карточка нашего студента, это его удостоверение личности. Причем даже в международном масштабе. И, конечно, эта многофункциональность, она очень студентам пришлась по вкусу.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Дмитрий Глухов, проректор по научной работе Полоцкого государственного университета:
Полоцкий государственный университет, который в банковских технологиях уже давно работает, и участвовал в разработке мобильных банкингов, интернет-банкингов, мы однозначно говорим, что это беспрецедентный продукт на сегодня.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Внедрение таких карт позволит создать в Беларуси единую студенческую базу. С ней смогут работать аналитики, специалисты Министерства образования. Но первыми ее оценят, конечно, студенты и вузы.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления «Беларусбанка»:
Они у нас сегодня очень инновационны. Они не хотят просто пользоваться общепризнанными продуктами банковскими. Им интересны новые сервисы и услуги. Им интересны услуги онлайн. И эта карточка предоставляет такие возможности. «Беларусбанк» впервые дает возможность высшим учебным заведениям получать фактически развитие и совершенствование своей материально-технической базы.

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?

Расплатиться, пройти в университет или библиотеку. Что даёт «Студенческая карта» от «Беларусбанка»?


Индивидуальный дизайн позволяет не только идентифицировать обладателя карты, но и рекламировать свой вуз, а вместе с ним и страну, в любом уголке планеты. А Беларусь, как известно, уже заявила о себе на мировой арене как об IT-стране. Здесь живут финансово грамотные люди. Новым технологиям и самым амбициозным проектам – у нас зеленый свет. И «Беларусбанк», как и всегда, рядом.

*На правах рекламы

Люди в материале: Анастасия Аласания, Яна Лемех, Максим Шабанов, Анатолий Щастный, Дмитрий Глухов, Светлана Кожекина
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. «Беларусбанк» презентовал в Витебске инновационный продукт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  «Студенческая карта» –...
 
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