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О бойцовских видах спорта и перспективах белорусских самбистов и дзюдоистов на II Европейских играх. Интервью с Владимиром Япринцевым
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О бойцовских видах спорта поговорили с гостем программы «Неделя спорта». В студии – заслуженный мастер спорта СССР, член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев.
И дзюдо, и самбо – очень близкие виды спорта. Самбисты просто засыпают нас медалями, а вот дзюдоисты – пока нет.
Владимир Япринцев, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Мы самых лучших по рейтингу восемь человек выставили, поэтому нам очень важно быть до конца собранными. Я думаю, что результат должен быть.
Как вы отметили, турнир по дзюдо имеет другой статус – статус чемпионата мира, он еще добавляет баллы к европейской квалификации. Может, именно это на ребят давит?
Владимир Япринцев:
Кстати, членство в Международном олимпийском комитете упростило вашу работу касательно самбистов?
Владимир Япринцев:
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О бойцовских видах спорта и перспективах белорусских самбистов и дзюдоистов на II Европейских играх. Интервью с Владимиром Япринцевым
Новости Беларуси. О бойцовских видах спорта поговорили с гостем программы «Неделя спорта». В студии – заслуженный мастер спорта СССР, член исполкома...
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