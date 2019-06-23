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О бойцовских видах спорта и перспективах белорусских самбистов и дзюдоистов на II Европейских играх. Интервью с Владимиром Япринцевым

23.06.2019 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О бойцовских видах спорта поговорили с гостем программы «Неделя спорта». В студии – заслуженный мастер спорта СССР, член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев.

И дзюдо, и самбо – очень близкие виды спорта. Самбисты просто засыпают нас медалями, а вот дзюдоисты – пока нет.

О бойцовских видах спорта и перспективах белорусских самбистов и дзюдоистов на II Европейских играх. Интервью с Владимиром Япринцевым

О бойцовских видах спорта и перспективах белорусских самбистов и дзюдоистов на II Европейских играх. Интервью с Владимиром Япринцевым

Владимир Япринцев, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Я думаю, дело в конкуренции. Европейская конкуренция в дзюдо очень сильна. Большое значение имеет, что у нас, в самбо, разыгрывают только награды Европейских игр. В рамках Европейских игр проводят чемпионат Европы, который дает рейтинговые очки на попадание на Олимпийские игры.

Мы самых лучших по рейтингу восемь человек выставили, поэтому нам очень важно быть до конца собранными. Я думаю, что результат должен быть.

Как вы отметили, турнир по дзюдо имеет другой статус – статус чемпионата мира, он еще добавляет баллы к европейской квалификации. Может, именно это на ребят давит?

О бойцовских видах спорта и перспективах белорусских самбистов и дзюдоистов на II Европейских играх. Интервью с Владимиром Япринцевым

Владимир Япринцев:
В принципе, все находятся в одинаковых условиях.

Кстати, членство в Международном олимпийском комитете упростило вашу работу касательно самбистов?

Владимир Япринцев:
Конечно, я продвигаю все идеи, интересы команды нашей страны. Мне кажется, это получается.

Подробнее – в видеоинформации.

О бойцовских видах спорта и перспективах белорусских самбистов и дзюдоистов на II Европейских играх. Интервью с Владимиром Япринцевым

Люди в материале: Владимир Япринцев
 
 
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Новости Беларуси. О бойцовских видах спорта поговорили с гостем программы «Неделя спорта». В студии – заслуженный мастер спорта СССР, член исполкома...
 
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