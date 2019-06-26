В пруду в Кунаховичах можно «вытянуть» рыбу до 8 кг

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Два пруда в Кунаховичах с 2002 года арендует Александр Ольховский. Желающих приобрести здесь рыбу путем «самовылова» немало – об этом говорит наезженная дорога. Но пока не сезон…

– За семнадцать лет воду из пруда не спускали. Здесь проточная вода, да и мальки успевают поднабрать в весе, – объясняет индивидуальный предприниматель.

Самые многочисленные обитатели озера – карпы. Раньше закупался годовалой рыбой, но пришлось изменить процедуру зарыбления. В озере появилась щука, для которой такие мальки – легкая добыча. Сейчас Александр вынужден брать «товарную» рыбу на доращивание. Для этого специально делает заказ, ведь и «двухгодовики» могут быть разные. К своему делу подходит скрупулёзно, иначе хищники пообедают новыми жильцами.

В нынешнем году за двухгодовалыми особями пришлось ехать за 400 километров – в Любань (Минщина). Для доращивания в апреле запустил в пруд 650 кг мальков в среднем по 150 граммов каждый.





Рыбачить предприниматель разрешает только с берега:

– Условия просты: выписываю талон на лов рыбы. Средняя норма в сутки – 4 кило. Понимаю, что кому-то удастся вытащить столько рыбы, кому-то – нет. Никого не контролирую. Полагаюсь только на совесть рыбаков, – рассказывает Александр.

Местным жителям идет на уступки: для них талон не ограничен в сроке действия. Но злоупотреблять его доброжелательностью не стоит. Так, в прошлом году были привлечены к ответственности два рыболова – они пришли на «охоту» с сетями.

Обычно сезон массовой рыбалки путем самовылова открывается в середине июля. Как раз к этому времени рыба набирает в весе. Примерно 0,8-1 кг. Встречаются особи почти по 8 кг. Конечно, пойманную мелкую рыбешку арендатор просит возвращать в воду. Но здесь все зависит от порядочности удильщиков…

Порыбачить сюда приезжают почти полтысячи человек, половина из них – брестчане. За сезон общий улов составляет около 2-х тонн.

Кстати, только вторую зиму Александр продавал билеты на рыбалку. По его словам, идеально клевала плотва в 2017-м, когда прошлись крепкие морозы. Такая рыбалка интересна. А в нынешнем году зима была менее сурова, поэтому и «спортивного» интереса рыбаки не проявляли.

С растительностью в воде справляются обитатели пруда. Здесь плещутся и карась, и щука, и плотва. И если берега арендатор периодически обкашивает, то с флорой в пруде его обитатели отлично справляются сами. К тому же зеленые островки им по душе.

Переводить берега в рекреационную зону Александр пока не торопится, ведь в таком случае ему придется на время отказаться от зарыбленного водоема. И начинать все формальности заново. Подготовка к этой процедуре тщательно обдумывается к моменту окончания срока аренды водоемов…

Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА и из открытых источников.