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Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.
24.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 июня 2019 10:59 14604
Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.
12 июня 2019 года в Солигорском районном исполнительном комитете на должность заместитель председателя по социальным вопросам и идеологической работе Солигорского районного исполнительного комитета был назначен Карака Игорь Николаевич.
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Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта
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18 июня 2019 10:59 14604 Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый...
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