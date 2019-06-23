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Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.

24.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 июня 2019 10:59 14604

Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.

Автор: Эдуард Кидяев.

12 июня 2019 года в Солигорском районном исполнительном комитете на должность заместитель председателя по социальным вопросам и идеологической работе Солигорского районного исполнительного комитета был назначен Карака Игорь Николаевич.

Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.

СПРАВОЧНО:

Карака Игорь Николаевич родился 24 апреля 1973 года в г. Солигорске Минской области. В 1996 году закончил Высшее пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел  Республики Беларусь по специальности «инженер пожарной техники и безопасности».

Работал на должностях среднего и старшего начальства Министерства внутренних дел  Республики Беларусь и органов подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Работал заместителем директора по коммунальному производству СГУПП «ЖКХ «Комплекс»; начальником бюро кадровой и правовой работы автотранспортного цеха ОАО «Беларуськалий»; начальником бюро кадровой и правовой работы УП «Калийспецтранс». В 2017 году назначен начальником отдела кадровой и идеологической работы УП «Калийспецтранс».

Является депутатом Солигорского районного Совета депутатов 28 созыва. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени (2013 г.).

13 июня 2019 года назначен на должность заместителя председателя Солигорского районного исполнительного комитета.

Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый заместитель председателя.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта Солигорского РИК.

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18 июня 2019 10:59 14604 Кадровое назначение. В Солигорском райисполкоме новый...
 
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