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Прогноз по валютам: что будет с долларом к концу лета

24.06.2019 06:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: что будет с долларом к концу лета
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Прогноз по валютам: что будет с долларом к концу лета– Ситуация на внутреннем валютном рынке достаточно стабильна. По всей видимости, до конца лета–начала осени вряд ли что-то будет существенно угрожать белорусскому рублю.

Колебания валют, скорее всего, останутся в текущих значениях. По доллару США – где-то между 2,06 –2,10, по евро – между 2,30 – 2,35, по российскому рублю – от 3,20 до 3,25–3,30.

Российский рубль может подрасти – вместе с золотом

По российскому рублю ситуация достаточно прогнозируема в силу последнего изменения процентной ставки Центробанком России. На прошлой недели он пошел на понижение процентной ставки на 0,25% – до 7,5%. Тем не менее, это достаточно знаковое решение.

Оно свидетельствует о крепости российской валютной системы вообще и достаточно позитивного взгляда российского регулятора на российский финансовый рынок в частности.

Также можно отметить, что золотовалютные резервы России по итогам мая вернулись на значения 2014 года и перешагнули отметку $500 млрд. ЗВР России – это совокупность наиболее ликвидных активов в виде иностранных валют, ценных бумаг, монетарного золота.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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