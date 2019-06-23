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Прогноз по валютам: что будет с долларом к концу лета
Источник материала: Myfin
– Ситуация на внутреннем валютном рынке достаточно стабильна. По всей видимости, до конца лета–начала осени вряд ли что-то будет существенно угрожать белорусскому рублю.
Колебания
Российский рубль может подрасти – вместе с золотом
По российскому рублю ситуация достаточно прогнозируема в силу последнего изменения процентной ставки
Оно свидетельствует о крепости российской валютной системы вообще и достаточно позитивного взгляда российского регулятора на российский финансовый рынок в частности.
Также можно отметить, что золотовалютные резервы России по итогам мая вернулись на значения 2014 года и перешагнули отметку $500 млрд. ЗВР России – это совокупность наиболее ликвидных активов в виде иностранных валют, ценных бумаг, монетарного
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О том, как будет вести себя отечественный валютный рынок в ближайшие месяцы, рассказал финансовый консультант Михаил Грачев.
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