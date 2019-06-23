Прогноз по валютам: что будет с долларом к концу лета

Источник материала: Myfin



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– Ситуация на внутреннем валютном рынке достаточно стабильна. По всей видимости, до конца лета–начала осени вряд ли что-то будет существенно угрожать белорусскому рублю.



Колебания валют , скорее всего, останутся в текущих значениях. По доллару США – где-то между 2,06 –2,10, по евро – между 2,30 – 2,35, по российскому рублю – от 3,20 до 3,25–3,30. – Ситуация на внутреннем валютном рынке достаточно стабильна. По всей видимости, до конца лета–начала осени вряд ли что-то будет существенно угрожать белорусскому рублю.Колебания, скорее всего, останутся в текущих значениях. По– где-то между 2,06 –2,10, по– между 2,30 – 2,35, по– от 3,20 до 3,25–3,30.

Российский рубль может подрасти – вместе с золотом

По российскому рублю ситуация достаточно прогнозируема в силу последнего изменения процентной ставки Центробанком России. На прошлой недели он пошел на понижение процентной ставки на 0,25% – до 7,5%. Тем не менее, это достаточно знаковое решение.

Оно свидетельствует о крепости российской валютной системы вообще и достаточно позитивного взгляда российского регулятора на российский финансовый рынок в частности.