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Первый русский учебник: решите задачу из «Арифметики» Магницкого
Источник материала: Tut.by
В декабре 1730 года из Холмогор в Москву ушел купеческий обоз с мороженой рыбой. Один из этой компании возвращаться в Холмогоры не собирался. Подобно своему ровеснику д’Артаньяну, он ехал покорять столицу. Звали юношу Михаил Ломоносов.
Самыми ценными вещами в его багаже были «Арифметика» Магницкого, «Грамматика» Смотрицкого, а также «Псалтырь» Полоцкого, в советских биографиях Ломоносова не упоминавшийся. Первый русский академик называл эти три книги «врата моей учености».
19 июня исполнилось 350 лет со дня рождения Леонтия Магницкого.
Интересные факты:
А ваши знания соответствуют требованиям Навигацкой школы? Вот несколько задач из «Арифметики» Магницкого. Проверьте себя!
А ваши знания соответствуют требованиям Навигацкой школы? Вот несколько задач из «Арифметики» Магницкого. Проверьте себя!
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350 лет родился Леонтий Магницкий, по чьему учебнику учился Ломоносов.
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