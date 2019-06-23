Первый русский учебник: решите задачу из «Арифметики» Магницкого

Источник материала: Tut.by

В декабре 1730 года из Холмогор в Москву ушел купеческий обоз с мороженой рыбой. Один из этой компании возвращаться в Холмогоры не собирался. Подобно своему ровеснику д’Артаньяну, он ехал покорять столицу. Звали юношу Михаил Ломоносов.



«Арифметика» Магницкого. Изображение: old-museum.org

Самыми ценными вещами в его багаже были «Арифметика» Магницкого, «Грамматика» Смотрицкого, а также «Псалтырь» Полоцкого, в советских биографиях Ломоносова не упоминавшийся. Первый русский академик называл эти три книги «врата моей учености».

19 июня исполнилось 350 лет со дня рождения Леонтия Магницкого.

Интересные факты:

А ваши знания соответствуют требованиям Навигацкой школы? Вот несколько задач из «Арифметики» Магницкого. Проверьте себя!

Настоящая фамилия Леонтия Магницкого была Теляшин. Звучным прозванием его наделил Петр I: «В сравнении того, как магнит привлекает к себе железо, так он способностями своими обратил внимание на себя».

Практически всю жизнь Магницкий посвятил созданной по указу Петра московской Школе математических и навигацких наук (Навигацкой школе), в которой обучали морскому делу и точным наукам «юношей, добровольно хотящих, иных же паче с принуждением». С момента основания школы в 1701 году и до собственной смерти в 1739-м Магницкий преподавал там математику.

Своему учебнику он предпослал эпиграф: «Будет сей труд добре пользовать русский весь люд».

А ваши знания соответствуют требованиям Навигацкой школы? Вот несколько задач из «Арифметики» Магницкого. Проверьте себя!

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