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Белорусско-швейцарский энергетический проект отметил юбилей

24.06.2019 08:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусско-швейцарский энергетический проект отметил юбилей

Электростанции на двух полигонах коммунальных отходов под Минском и два биогазовых комплекса в Минской области – такова основная производственная база, созданная белорусско-швейцарской компанией «ТДФ Экотех» на территории Беларуси.

В мае компании исполнилось 10 лет.

За эти годы из белорусских свалок было извлечено более 140 млн кубометров газа, а в биогазовых комплексах были утилизированы сотни тысяч тонн биомассы. И все это в результате оказалось трансформировано в электроэнергию, которая пошла на освещение и обогрев наших домов.

Попутно, компания «ТДФ Экотех-Снов»  разработала и выпустила удобрение «Экоплант». Оно, по сути, является отработанным субстратом органических отходов растениеводства и животноводства, полученного при выработке биогаза. Как утверждают специалисты, технология переработки отходов в биогазовых комплексах привела к тому, что новое удобрение позволяет практически полностью избавляться от вредоносных  бактерий, вирусов, яиц гельминтов и сорняков, которые содержатся в органических отходах. 

Сложно оценить экологический эффект деятельности «ТДФ Экотех». Ведь, к примеру, извлеченный на полигонах твердых бытовых отходов «Северный» и «Тростенецкий» свалочный газ, примерно 50% которого обычно составляет метан, а вторые 50% - смесь других газов, в противном случае попал бы в атмосферу. Точнее, сперва его тысячи минчан успели бы понюхать, а затем, вероятно, и увидеть. Ведь свалочный газ способствует усугублению смога. Кроме того, как констатируют ученые, у проживающих вблизи свалок людей, на которых газ не перерабатывается, фиксируется повышенная заболеваемость недугами органов дыхания и нервной системы.

Но помимо энергетики и экологии «ТДФ Экотех» традиционно поддерживает белорусских спортсменов. Причем не грандов, а тех, кто пока не удостоился широкой спортивной известности.

Например, в прошлом году компания решила оказать поддержку минской СДЮШОР по настольному теннису. В результате школа безвозмездно получила 50 комплектов импортной спортивной формы, профессиональные ракетки, сетки и другой инвентарь для занятия спортом.

Также компания «ТДФ Экотех» помогала в обеспечении зарубежных соревнований белорусскому паралимпийцу Алексею Талаю.   

Данная помощь - далеко не единичные случаи поддержки белорусского спорта со стороны «ТДФ Экотех».

Но все это – прошлое и настоящее. Что касается будущего, то планов у компании много. Но раскрывать их пока преждевременно.

 
 
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Электростанции на двух полигонах коммунальных отходов под Минском и два биогазовых комплекса в Минской области – такова основная производственная база,...
 
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