Проверка на стойкость. 14 средств для макияжа лица, которые переживут +30

Источник материала: Tut.by

Жара, как известно, не способствует стойкости нашего макияжа. Некоторые девушки на период зноя предпочитают отказаться от декоративной косметики. Но если вы не из их числа, и даже в +30 не готовы выйти из дома без «улучшайзинга» — вы по адресу: самые долгоиграющие средства можно найти в подборке LADY.

Как всегда, в наш топ включены только те продукты, которые могут купить жители Беларуси — онлайн или же в стационарных магазинах. В сегодняшней подборке средства разделены на две категории: бюджет (до 30 рублей) и премиум (до 100 рублей).

Тональный крем на лето нужно выбирать по трем критериям: степень покрытия, матовость и стойкость. С последним все понятно: чем дольше держится, тем лучше. Что касается покрытия, лучше остановиться на среднем (чтобы не перегружать кожу) и матовом (чтобы лишний раз не «блестеть») варианте.

Из бюджетного сегмента мы рекомендуем недавнюю новинку от Revolution PRO. Основа Foundation drops с естественным, но не наглухо матовым финишем с легкостью переживет белорусскую жару. А в премиуме нет равных тональным основам Double Wear от Estee Lauder. На лето мы выбираем вариант Light: стойкость, как у классической версии, зато покрытие менее плотное.









К консилеру требования несколько иные. Как и тон, он должен быть стойким и не скатываться в морщинки. Но при этом — достаточно кроющим, чтобы справиться и с синевой под глазами, и с внезапно возникшим на лице воспалением.

Из недорогих продуктов с обеими задачами справляется Can’t stop, won’t stop от NYX. Среди менее бюджетных прекрасный вариант — Studio fix от M.A.C.









С маскировкой несовершенств разобрались, чем же все это зафиксировать? Наш выбор — рассыпчатые, прозрачные либо же с легким оттенком пудры. И, конечно же, с мельчайшим помолом, чтобы нечаянно не создать «эффект пирога».

В этом году мы рекомендуем обратить внимание на Translucent loose setting powder от Laura Mercier: она не только отлично закрепляет макияж, но и обладает легким эффектом расфокуса. А из бюджетных нам понравилась No sebum powder от корейского бренда Innisfree: эта пудра — матовая.









Пожалуй, осталось лишь немного скульптурировать лицо. А значит, выбрать румяна, хайлайтеры и бронзеры, которые выстоят в самых непростых погодных условиях и доживут до конца рабочего дня.

Среди бронзеров проверку на стойкость прошли City bronzer от Maybelline и Bronzing powder от NARS. Первый мы выбрали в оттенке 100 — вариант для не слишком загорелых, второй — конечно же, в культовом Laguna.









Что касается румян, в жару нас еще ни разу не подвели бренды Bourjois и Benefit. У первого хороши их классические запеченые румяна, особенно в оттенке 33 Lilas d’or. У Benefit — румяна GALifornia.









Стоит ли использовать хайлайтеры в солнечный зной? Наш ответ однозначный — да. Главное — выбрать тот продукт, который будет одинаково ярко сиять и ранним утром, и ближе к закату. В нашей косметичке таких два: Illuminique в оттенке 310 от Estrade и знаменитая Mary-Lou Manizer от theBalm.









Остался финальный штрих — спрей для фиксации макияжа! Откроем тайну: большинство подобных спреев ничего не фиксируют. Зато они связывают все нанесенные слои воедино, за счет чего макияж становится более стойким.

Из бюджетных фиксаторов нам понравился матирующий спрей Prime and fine от Catrice, а из более дорогих — All nighter от Urban decay.







