Автоподсчет. Во сколько обойдется УАЗ Патриот на каждый день

Источник материала: Tut.by

Мы уже разбирали, насколько хорош УАЗ Патриот для повседневной езды . Как бы там ни было, эти машины покупают даже в качестве семейных. Большой, относительно недорогой новый внедорожник с огромны салоном и массой современных опций. Но во сколько обойдется его эксплуатция на протяжении трех лет и 100 тысяч километров?

Критерии отбора для автоподсчета такие: выбирается самая популярная модель в наиболее востребованной версии. Затем мы изучаем, что предлагается в списке оснащения этой версии, сколько стоит страховка КАСКО, во сколько обходится каждое ТО за 3 года (при условном ежегодном пробеге 30 тысяч километров), и даже подсчитаем, сколько литров топлива будет сожжено, если автомобиль эксплуатируется в условном среднем цикле (город/трасса). Итоговая сумма позволит вам оценить уровень затрат на модели разных классов.

Стоимость покупки





Самая доступная комплектация УАЗ Патриот — Классик FLEET стоит сейчас от 26 940 рублей. Это автомобиль в практически голом виде — мотор, колеса, кузов. Двигатель — 137-сильный ЗМЗ 40 906. Механическая коробка передач и механическое же управление раздаточной коробкой. Версия Оптимум за 31 020 рублей упакована получше — здесь есть хотя бы две подушки безопасности, кондиционер, электронно-механическое управление «раздаткой», охлаждаемый бардачок, ремни безопасности с преднатяжителями и двигатель ЗМЗ 409 051 мощностью 150 л.с.

Версия Престиж за 34 620 рублей вообще хороша — здесь есть полный набор электронных ассистентов (включая режим Off Road), мультимедийная система с навигацией, круиз-контроль, подогрев руля и передних кресел, центральный замок с д/у.

Топовый Патриот Максимум за 36 960 рублей дополнительно имеет кожаную отделку рулевого колеса и рычага МКП, климат-контроль, датчики парковки спереди и сзади, камеру заднего вида, бескаркасные щетки стеклоочистителя, 18-дюймовые литые диски, подогрев лобового стекла и задних сидений, релинги на крыше. Именно такая версия пользуется спросом у покупателей, так что ее и возьмем за основу наших расчетов.

Характеристики

Снаряженная масса УАЗ Патриот превышает заветные 2 тонны, и 2,7-литровый бензиновый мотор «Патриота» мощностью 150 л.с. сразу готовят к тому, что придется платить повышенный «транспортный налог» и обязательную страховку. Данные о динамике с такой «энерговооруженностью» завод не приводит. Известно только, что максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Гарантия





Стандартная гарантия на автомобиль УАЗ Патриот составляет 3 года или 100 тысяч км. А вот срок службы, установленный производителем, — 7 лет или 130 тысяч км. В течение этого срока изготовитель обязуется обеспечивать возможность использовать товар по назначению. На отдельные элементы и детали гарантия меньше. Так, на резиновые прокладки, пыльники, манжеты, сальники, бензонасос, аккумулятор гарантия составляет 1 год или 25 тысяч км. 50 тысяч или 1 год- на амортизаторы, ступичные подшипники, рулевые наконечники. 2 года и 50 тысяч — гарантия на карданные валы, поворотные кулаки, пружины и рессоры подвески, механизм гидроусилителя и прочее.

Гарантия на защиту от коррозии — 6 лет. В течение двух лет или 50 тысяч км производитель гарантирует отсутствие дефектов лако-красочного покрытия кузова. Обязательным условием гарантии является проведение осмотра кузова во время плановых ТО с отметкой в сервисную книгу.

Обязательные расходы

Cтраховка КАСКО в первый год обойдется в 1294 рубля.

Страхование гражданской ответственности (водитель старше 25 лет, стаж вождения больше 2 лет, прописан в Минске) обойдется в 79,81 рубля в год (34,5 евро) или 239,43 рубля за три года (по курсу на 20.06.2019). К слову, за иномарку с аналогичным объемом мотора пришлось бы платить за год почти 65 евро.

Технический осмотр для 3-летней эксплуатации нам придется проходить два раза — и это обойдется примерно в 60 рублей (стоимость по Минску незначительно отличается).

Транспортный налог (для авто массой от 2 до 3 тонн) при прохождении технического осмотра придется оплачивать на 4 года (2 раза на 2 года), по 204 рубля за каждый год. Пока исходим, разумеется, из действующих ставок. Итого, техосмотр и налог за три года встанут нам в 876 рублей.

Топливо





По официальным данным, городской расход топлива у «Патриот» составляет 14 литров, а загородный — 11,5. Высчитать средний расход несложно — 12,75 литра на «сотню». Но при этом УАЗ Патриот работает на 92-м бензине. Хоть и маленькая, но экономия. На 100 тысяч км пробега нам понадобится 12 750 литров 92-го бензина по цене 1,57 рубля за литр. Потратим мы на это 20 017,5 рубля.

Техническое обслуживание

Периодичность ТО для УАЗ Патриот составляет 15 тысяч км, то есть нам придется заехать на сервис шесть раз.

ТО-1 (15 тысяч км) — 198 рублей

ТО-2 (30 тысяч км) — 329 рублей

ТО-3 (45 тысяч км) — 575 рублей

ТО-4 (60 тысяч км) — 416 рублей

ТО-5 (75 тысяч км) — 198 рублей

ТО-6 (90 тысяч км) — 652 рубля

К расходам на ТО также прибавляем стоимость передних тормозных колодок. При таком пробеге они явно потребуют замены хотя бы один раз. Запчасти и работа обойдутся в 71 рубль (35 рублей за колодки и 36 рублей — работа по замене).

За 100 тысяч км пробега стоимость всех ТО, включая замену тормозных колодок, составит 2368 рублей.

Итоговая сумма расходов

Подбиваем все расходы. КАСКО (1294 рубля) + ОСГО (239,43 рубля) + техосмотр и налог (876 рублей) + ТО (2368 рублей) + топливо (20 017,5 рубля). Получится 24 794,23 рубля за 3 года, или 688,74 рубля в месяц. Да, заметно, что именно высокий расход топлива в максимальной степени влияет на сумму затрат.

А вот во сколько обходятся машины, которые мы уже разобрали в рубрике «Автоподсчет».