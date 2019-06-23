ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Молдовы высказался о белорусском ПВТ

24.06.2019 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Молдовы высказался о белорусском ПВТ
Президентура Республики Молдова

«У нас в Молдове тоже есть IT-парки, но, я думаю, что нам есть чему научиться у вас. Я знаю, что есть сотрудничество – нужно это продолжать».

Глава Молдовы обратил внимание на то, что его страна входит в топ-10 государств с самым высоким уровнем проникновения интернета. 

«То есть у нас изначально IT очень развита. Мы производим софты для очень многих компаний из Великобритании, из Европы и так далее».

По словам Игоря Додона, в Молдове  есть отдельный закон, касающийся деятельности в сфере IT, но «с точки зрения бюрократии – министерства, правительство, парламент, президент – у вас намного эффективнее, когда можно напрямую обратиться к президенту и через Декрет и прямое подчинение». 

Президент Молдовы высказался о белорусском ПВТ
IT-страна. Сколько зарабатывает Беларусь на созданных технологиях?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью телеканалу СТВ Игорь Додон отметил, что он удивлен теми достижениями, которые увидел в Парке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Централизованное тестирование по беларускай мове на 100 баллов написали 42 абитуриента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика