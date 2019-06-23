Президент Молдовы высказался о белорусском ПВТ

Источник материала: Аргументы и факты

«У нас в Молдове тоже есть IT-парки, но, я думаю, что нам есть чему научиться у вас. Я знаю, что есть сотрудничество – нужно это продолжать».

Глава Молдовы обратил внимание на то, что его страна входит в топ-10 государств с самым высоким уровнем проникновения интернета.

«То есть у нас изначально IT очень развита. Мы производим софты для очень многих компаний из Великобритании, из Европы и так далее».