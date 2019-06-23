«Никогда не хотела быть выскочкой». Татьяна Короткевич о красоте, прическах политиков и выборах

Источник материала: Tut.by

Жизненное кредо нашей героини: говорить правду и быть инициативной. Вся страна узнала о ней пять лет назад, когда она стала первой в истории независимой Беларуси женщиной — кандидатом в президенты. Ее «мирные перемены» привели только на второе место в этой гонке, но все же это было личной победой.

В этом, безусловно, сыграл свою роль и внешний образ Татьяны: понятный и заслуживающий доверия. Никакой агрессии: привлекательная молодая женщина, открытая и улыбчивая. Элегантная, но не вычурная. О ее секретах красоты (и немного о политических), а также о кошках, завтраках и пробежках говорим сегодня в «Одном утре».





С Татьяной мы встречаемся ранним утром в столичном кафе. Все вокруг только просыпается, а она уже полна сил и энергии. Сразу признается, что утро — на сто процентов ее время суток.

— Очень люблю утро, для меня это — настоящий восторг. Даже вот сегодня на интервью ехала — расплакалась: как же вокруг красиво в солнечных лучах, какой же свежий наш город. Серьезно.

Всегда встаю рано. Первый этап пробуждения — просыпается мозг. И я сразу начинаю думать про предстоящий день: что я буду делать и как. Настраиваюсь, планирую. Потом просыпается тело. Не могу сказать, что каждое утро делаю зарядку, но, однозначно, трачу какое-то время чтобы как следует потянуться, даже не сходя с кровати. Прочувствовать себя как следует, если можно так сказать. Пью воду обязательно. Если это выходной день — отправлюсь на пробежку.

— А если нет?

— Пойду кормить кошку. Девять лет назад подарила ее сыну на Новый год. У питомицы друзей родились котята, и я забрала одного малыша к себе домой. Выросла белоснежная красавица с зелеными глазами. Я назвала ее Инь. Как «Инь Ян». Самая настоящая кошка: ласковая, коммуникабельная, все понимает. В том числе понимает, что такое сон. Приходит утром только тогда, когда я начинаю ворочаться. Чем взрослее мы становимся, тем больше ценим возможность хорошо поспать — ведь правда же?

— Что насчет утренних традиций или ритуалов?

— Ритуалов нет. Утром мне прежде всего важно собраться с мыслями, обдумать все назначенные на сегодня встречи. Жизнь человека, который активно занимается политической и общественной деятельностью, может каждый день преподносить разные сюрпризы. Случается утром подолгу стоять перед шкафом в раздумьях: что мне надеть. Потому что сначала предстоит решать рабочие вопросы, а вечером пригласили на прием.





— Так, может, было бы проще подготовить комплект накануне?

— Нееет. Это всегда должен быть какой-то инсайт. Вечером ты можешь одно себе представлять, а утром настроение может измениться. Поэтому я себе даю пространство для творчества. Хотя, на самом деле, очень спокойно отношусь к вопросам одежды.

— И к завтраку?

— Завтрак — всегда должен быть красивым и содержательным. Люблю подолгу завтракать и между делом почитать что-то, писать письма, просмотреть аналитику на информационных сайтах, решить какие-то вопросы. Завтракаю плотно и с интересной сервировкой: яичница, каша, сырники — готовлю сама. Совсем не так много времени это занимает, как многим кажется. Поэтому не лениво совсем. Завтрак — завязка дня и подзарядка на целый день.

Иногда компанию за столом мне составляет сын, если, конечно, наши графики совпадают. Тогда спрашиваю, что он будет с утра есть, чтобы не попасть впросак. Подростковый возраст, понимаете? (Улыбается.)

«Я не благоговею перед дорогими брендами»

— Много времени уходит на утренний уход?

— Нет. Самая обычная процедура: умывание, крем. Все просто. Что-то из косметики покупаю интуитивно. Если есть настроение — раз в год примерно, — могу полистать на молодежных сайтах всевозможные подборки. Очень удобно: ты же не можешь сам отслеживать все эти тенденции и выходы на рынок. Просто не хватает времени. А еще у меня есть замечательная подруга (еще со студенческих лет, вместе учились на психологов), которая мне всегда поможет разобраться во всех этих косметических средствах. Это Диана Ревяко — известная визажистка. Звоню ей спросить, что она посоветует купить. Мне вообще очень нравится, что тема красоты не теряет популярности сегодня. Женщины активно обсуждают: кто и чем пользовался, на какие процедуры ходил.





— Отечественные бренды или зарубежные?

— Я не заморачиваюсь. Я буду пробовать, какие лучше. И если это средство действительно работает — какая разница, в какой стране его произвели? Нет у меня благоговения перед дорогими брендами: только CHANEL или только Estee Lauder. Хорошо, когда средство простое в использовании. Это — плюс.

За покупками хожу со списком. И всегда обращаюсь за помощью к консультанту: мне нужно это и это. Чтобы не потеряться в многообразии.





Мое средство для умывания — ASIAN Secrets от VITEX, со специальной силиконовой щеточкой. Вообще иногда ловлю себя на мысли: неважно что ты используешь — пенку, мицеллярную воду, гель. Главное, делать это с правильным чувством. К себе надо бережнее относиться. К сожалению, многим людям этого очень не хватает: бережного отношения к себе, своему телу, своему организму. Не прививают нам этого с детства. Мы живем в обществе потребления, в том числе и потребления человеческого ресурса. А ведь даже движения, которыми ты умываешься, должны быть наполнены ценностным отношением к себе.





Крем, которым я пользуюсь, — легкий. URIAGE — это один из ведущих дермокосметических брендов, который производится во Франции. Он с большим SPF (фильтром, нейтрализующим негативное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей. — Прим. ред). Для меня вообще чем выше уровень защиты от UV-лучей — тем лучше. Моя кожа очень склонна к пигментации.

Был период (во время прошлой президентской кампании), когда я много времени проводила на открытом пространстве, без должной защиты. И потом несколько лет выводила пигментные пятна с кожи — это очень тяжелый и долгий процесс. Наверное, самая значительная косметологическая история в моей жизни. (Смеется.) Теперь я предпочитаю защищать кожу от этой проблемы, нежели потом бороться с последствиями. Формат флакона очень удобный: можно взять с собой, если нужно.

— Что еще в моей косметичке? Сернистая термальная вода Acqua Di Repole из Италии и корейский стикер для век Bird’s Nest Aqua. Пользуюсь по мере необходимости. Матирующие салфетки Menard, которые могу захватить с собой, когда жарко.









Универсальный увлажняющий бальзам (для рук и для губ) Dr. PawPaw, кстати, уже почти закончился, и актуальные сейчас патчи под глаза Beautydrugs Black&Goldy. Когда бывает настроение для ухода за собой, иду в ГУМ и покупаю себе какую-нибудь маску. Вот и все. У косметолога бываю нечасто. Из всех бьюти-процедур выбираю массажи. Время от времени прохожу их курсами. Но, считаю, не надо бояться экспериментов. Особенно сейчас, когда в индустрии красоты столько возможностей. Поэтому время от времени тоже что-то пробую.

«Мой образ — это не часть имиджа»

— У вас просто замечательный макияж. Кто-то специально для вас его разрабатывал?

— Абсолютно нет. Я сама. Почти всегда использую естественный, натуральный макияж. Работаю с людьми, которые ждут от меня, что я буду выглядеть как человек, которому можно доверять, хотят видеть во мне что-то родное, возможно. Мне повезло, что я и сама в таком образе чувствую себя максимально гармонично. Так что сдержанный мейк-ап, нюдовые тона — это не часть имиджа, а то, какая я есть на самом деле. Кто-то подчеркивает свою яркость, свои изюминки, а для меня важно не переборщить.

Но бывают ситуации, мероприятия, когда уместны и стразы на ресницах. Зимой я ходила на бал в Большой театр оперы и балета. Вот тогда я, конечно, пользовалась услугами визажиста, выбирала красивейшее платье. Хотела, чтобы по-новому на меня посмотрели.

— И какую косметику вы выбираете для создания повседневного образа?

— Универсальный ВВ-крем MISSHA. Это корейская косметика. SPF 42 — отлично. Практически всегда использую cпонжик для его нанесения. Такие средства достаточно тяжелые, и их надо хорошо растушевывать, чтобы не было ощущения маски на лице. Запеченная пудра и кисточка для нее. Пользуюсь по особым случаям: для выходов в свет. Обычная пудра марки MAKE UP STORE. Недавно ее себе купила и очень довольна. Раньше пользовалась белорусским брендом.









Карандаши для губ и для глаз LUXVISAGE. Тени с оттенком золотого металлика тоже этого белорусского бренда. Очень интересные. Но пользуюсь ими крайне редко, для вечернего макияжа. Или чтобы добавить немного праздничности повседневному, если после работы иду куда-нибудь.

Марки туши всегда разные. Меняю ее где-то раз в месяц-два и совершенно не привязываюсь к бренду. Это вообще не важно. Сейчас это LUXVISAGE.

Карандаш для бровей, Vivienne Sabo, который купила по совету друзей. Ухаживать за бровями сейчас стало очень модно. Была на женском фестивале LADY FEST, так там этой теме уделяли прямо повышенное внимание. Но я со своими бровями ничего почти не делаю, не возвожу в культ. (Улыбается.) Сама корректирую, расчесываю, могу немного подрисовать карандашом, но ходить на укладку для бровей — исключено.





Очень важны для меня в макияже губы. Да и не только в макияже. Внутренняя красота человека раскрывается, когда он улыбается. Улыбка — зеркало внутреннего состояния. Еще в студенческие годы я поняла, что вижу во всех определенную красоту. Честно. Смотрю на людей — и все для меня красивые. Особенно если улыбаются всей душой.

Для своих губ использую естественные оттенки, и если макияж где-то сотрется, это совершенно не бросается в глаза. И мне не нужно думать о том, как я выгляжу. Блески DIOR и BelorDesign. Одинаково мне нравятся.

«Впервые стриглась у Киринюка. И запишусь к нему снова»

— Ваша стрижка уже неотъемлемая часть вашего образа.

— И важная. Ведь она короткая, и ее надо постоянно обновлять. Хорошо, когда в прическе есть легкость и непринужденность. Нравится, когда мне просто укладывать волосы, а в течение дня как можно меньше приходится что-то поправлять.

Но тем не менее постоянного мастера у меня нет. Есть сразу несколько человек, к которым я могу пойти. И если говорить правду, выбираю их, ориентируясь на свое настроение. Моя последняя стрижка была экспериментом. Мне посоветовали звездного стилиста Александра Киринюка. Я записалась к нему и впервые с ним встретилась.

— Хорошо подстриг?

— Посмотрим, как будет отрастать. (Смеется.) На самом деле думаю, что обязательно запишусь к нему еще раз. Часто стригусь у Михаила Курбатова (парикмахер-модельер, бронзовый призер чемпионата мира, мастер международного класса. — Прим. ред.).





— Одни мужчины…

— Есть и парикмахер-женщина. Она на самом деле идеальная, хотя у нее и нет своего бренда. К сожалению, в Беларуси бывает наездами. Но когда приезжает, обязательно прихожу к ней. Так что доверяю и мужчинам, и женщинам одинаково.

— А почему, кстати, все женщины — государственные деятели предпочитают носить короткие стрижки? Даля Грибаускайте, Ангела Меркель, Лидия Ермошина…

— Можно, конечно, увидеть в этом некую унификацию. Но есть же еще и Юлия Тимошенко…

— Говорят, что это не ее коса?

— Но нам транслируется именно такой ее образ: с длинными волосами. На самом деле много разных женщин-политиков. И у меня были полудлинные волосы-каре — в 2010 году. Не исключено, что я вернусь к ним. Появляется иногда настроение «отращивать». Так что короткая стрижка — это не обязательная история для женщин-политиков.





— А какая обязательная? Над какой историей, каким проектом вы сейчас сосредоточены больше всего?

— Все еще очень много времени уделяем тому, чтобы рассказать людям: перемены зависят от каждого из нас. Хотите каких-то позитивных перемен? Необходимо самим в это вложиться и поучаствовать. Учим людей действовать, понимать, в чем их значение.

Активно работаем с проектом «Школа ответственного собственника». Рассказываем, как можно повлиять на то, чтобы качество жизни стало более высоким. Объясняем базовые права. Вам, и только вам, решать, какая дорога ведет к вашему дому, какая детская площадка оборудована в вашем дворе, где должна быть аптека, магазин, где нужен парк, а где школа.

— Но если власти не слышат людей?

— С властью иногда даже и не пробуют говорить. Можно и самим быть властью, если научиться взаимодействовать между собой. В Беларуси нужно как можно больше лидеров на местах (и они появляются), которые бы проявляли инициативу, знали бы, как эту инициативу можно реализовать, как вовлекать в работу других людей, а не взваливать все на свои плечи. Такие лидеры способны изменить многое.

Небольшой пример. Недавний наш проект «Дворовая спартакиада Двор UP» показал, что если несколько энтузиастов правильно предложат людям интересный досуг, — за ними пойдут. Мы организовали семейные спортивные соревнования в одном из столичных дворов. Вроде небольшое дело, но это не просто «все развлеклись, и дети покатались на самокатах». Местные жители (а их пришло участвовать очень много) теперь заинтересовались в активном отдыхе. Если во дворе или в доме потребуется решить глобальные вопросы, эти люди соберутся вместе и решат. Они знакомы между собой и знают, что они не одни такие не безразличные к своему будущему и будущему своих детей.





— Маленькая движущая сила перемен?

— Именно. В дальнейшем они научатся объединяться и действовать сообща еще большими группами людей, которые разделяют одни и те же ценности. В такой они комбинации смогут рассчитывать на взаимную поддержку со стороны представителей властей, бизнес-структур. Кто-то скажет, что это не политика. Но как раз-таки это она и есть — все эти простые вещи. И об этом наше с единомышленниками направление деятельности «Робім разам».

«Многие считают, что я в кандидаты в президенты пришла практически случайно»

— Впереди парламентские выборы, а потом президентские. Что скажете?

— Про выборы пока ничего не скажу. (Улыбается.) Мы же про косметику вроде собирались поговорить?

— Ну хоть намекните! Дважды в одну реку?

— Это уже будет не та река, в любом случае. Я не выиграла президентские выборы-2015, но все-таки достигла некоторых изменений в существующем порядке в обществе. Позитивные сдвиги, о которых мы с командой так много говорили в моей предвыборной программе, начали происходить.

Значит, так или иначе, мы на что-то повлияли. Альтернатива вдруг стала востребованной, самокритики у властей стало больше. Очень явных изменений нет, но общество уже другое. Самый главный наш результат — новые люди в политике.

— А каких перемен вам хотелось бы больше всего?

— Большей прозрачности в процессе назначения на важные должности. Возможно, даже открытого конкурса, на котором бы озвучивались цели, которые мы хотим достичь с конкретным человеком на конкретном посту. Люди должны понимать «про что это министерство»: чем они занимаются, какие свои вопросы с их помощью можно решить.

— Могли бы стать хорошим министром?

— Могла бы. Но для этого необходимо пройти определенный путь в узкой сфере. Вот чего бы я никогда не хотела — так это быть выскочкой. Многие считают, что я в кандидаты в президенты пришла практически случайно. Вроде так: жила себе жила, пила кофе в «Золотом гребешке» — и вдруг решила уйти в политику. Я прошла определенный путь от волонтера до доверенного лица (кандидата в президенты Владимира Некляева в 2010 г.), чтобы изучить и понять весь этот процесс. Знала всю кухню изнутри, осознавала, какие у кого роли и какая на ком лежит ответственность. Этот же путь в процессе помог мне сформировать команду, которая сейчас помогает реализовывать мои идеи, цели и задачи.

Мне многие говорят: «Вы, Татьяна, — смелая». Быть смелым или смелой легко, и этому можно научиться. Много прекрасных, деятельных, небезразличных женщин и мужчин на важных постах, но вопрос публичности для них очень болезненный. Ведь порой, чтобы сделать какое-то доброе дело, у вас просто нет другого пути, чем рассказать об этом. И рассказывать, возможно, придется долго.