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Стоит ли переплачивать за шампунь и где его лучше покупать: в аптеке или масс-маркете

24.06.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всегда ли дорогой шампунь лучше дешевого и на что обращать внимание при выборе средства? Объясняет кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО, врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталия Крук.


Фото носит иллюстративный характер. Автор: Ольга Шукайло, TUT.BY

Правда, что дорогой шампунь лучше дешевого?

— Не стоит ориентироваться только на цену. Часто, покупая дорогой шампунь, мы переплачиваем за рекламу и упаковку. Обращайте внимание на состав шампуня и его активные ингредиенты. Уходовое средство должно быть подобрано в соответствии с особенностями вашей кожи головы. Например, если у человека жирная себорея, лучше выбирать шампунь с содержанием цинка. Если сухая, ищите шампунь с серой и бурой в составе.

А в чем разница между шампунями из масс-маркета и аптечными?

— Шампуни из лечебной серии, как правило, рекомендуются детям и пациентам с повышенной чувствительностью кожи головы. Дерматологически тестированные средства можно использовать и в профилактических целях, если есть желание получать активные ингредиенты и действующие вещества в большей концентрации.

Шампуни из масс-маркета не проходят систему лицензирования как лекарственные средства и являются менее проверенными на аллергены и раздражающие компоненты. При этом шампуни из лечебной серии обычно выше по цене, так как в их стоимость заложена часть средств, которые направляются на разработку и исследования.

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