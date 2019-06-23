ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На AliExpress пустили российских продавцов

24.06.2019 09:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

На AliExpress пустили российских продавцов

фото: kommersant.ru

На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

По модели маркетплейса к площадке смогут подключиться малый и средний бизнес, в том числе ИП, пишет «Коммерсантъ». На первом этапе они смогут торговать только на российском рынке, в дальнейшем ожидается вывод их за рубеж. С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.

Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.

Так, поставщик сам будет решать, в каких регионах продавать продукцию. Доставку он может производить как своими силами, так и с помощью инфраструктуры и сервисов AliExpress. Такие условия особенно удобны для небольших бизнесов в регионах, для которых охват всей страны слишком затратен.

Также компания меняет позиционирование площадки Tmall, которая станет платформой для крупных брендов. Ее бизнес-модель сохранится: Tmall продолжит работать как по модели маркетплейса, так и через закупки и продажи. Сейчас на Tmall в России представлено около 100 тыс. товарных наименований и зарегистрировано более 500 брендов, более половины из которых — российские, рассказывают в компании. По словам Лю Вэя, разделение Tmall и AliExpress в России будет соответствовать ситуации в Китае, где для малого и среднего бизнеса есть Taobao, а Tmall работает с крупными брендами.

Что касается выхода малого и среднего российского бизнеса на AliExpress, то наблюдатели оценивают это событие сдержанно. По их мнению, в стране не так много производителей и поставщиков, желающих продавать в столь низком ценовом сегменте для России. В стране пока достаточно скромное производство, и двигателем продаж выступает импорт, а он сконцентрирован географически на Москве и на крупных импортерах или дистрибуторах.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пастельные тона и много латуни. Как стильно переделать квартиру-студию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика