На AliExpress пустили российских продавцов

Источник материала: Ежедневник



фото: kommersant.ru

На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

По модели маркетплейса к площадке смогут подключиться малый и средний бизнес, в том числе ИП, пишет «Коммерсантъ» . На первом этапе они смогут торговать только на российском рынке, в дальнейшем ожидается вывод их за рубеж. С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.

Требования к российским участникам будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, говорят в компании.

Так, поставщик сам будет решать, в каких регионах продавать продукцию. Доставку он может производить как своими силами, так и с помощью инфраструктуры и сервисов AliExpress. Такие условия особенно удобны для небольших бизнесов в регионах, для которых охват всей страны слишком затратен.

Также компания меняет позиционирование площадки Tmall, которая станет платформой для крупных брендов. Ее бизнес-модель сохранится: Tmall продолжит работать как по модели маркетплейса, так и через закупки и продажи. Сейчас на Tmall в России представлено около 100 тыс. товарных наименований и зарегистрировано более 500 брендов, более половины из которых — российские, рассказывают в компании. По словам Лю Вэя, разделение Tmall и AliExpress в России будет соответствовать ситуации в Китае, где для малого и среднего бизнеса есть Taobao, а Tmall работает с крупными брендами.

Что касается выхода малого и среднего российского бизнеса на AliExpress, то наблюдатели оценивают это событие сдержанно. По их мнению, в стране не так много производителей и поставщиков, желающих продавать в столь низком ценовом сегменте для России. В стране пока достаточно скромное производство, и двигателем продаж выступает импорт, а он сконцентрирован географически на Москве и на крупных импортерах или дистрибуторах.