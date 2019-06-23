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Брестская милиция начала проверку аккумуляторного завода

24.06.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Также проверяется законность перевозки продукции с аккумуляторного завода в Пинск в ночь с 12 на 13 мая.

Сотрудники УБЭП УВД Брестского облисполкома проводят проверку некоторых вопросов деятельности ООО «АйПауэр», связанной с производством продукции до ввода в эксплуатацию, на предмет законности ее осуществления, пишет «Брестская газета».

Об этом говорится в письме, которое получил один из лидеров кампании по борьбе с аккумуляторным заводом под Брестом Дмитрий Бекалюк из управления Департамента Финансовых расследований по Брестской области. Проверка идет в рамках уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь.

Также проверяется законность перевозки продукции с аккумуляторного завода под Брестом в Пинск в ночь с 12 на 13 мая — этим занимается милиция. Напомним, тогда активисты, которые несут круглосуточное дежурство возле завода, ночью преследовали фуру с продукцией, выехавшую с предприятия. Милиция остановила большегруз под Дрогичином — в нем, судя по документам, были полуфабрикаты аккумуляторов.


В ответе говорится, что деятельность, связанную с производством продукции, компания «АйПауэр» вела с 12 февраля 2019 года, в том числе до 29 марта — в режиме пусконаладки. В начале июня председатель Брестского облисполкома приостановил деятельность завода до устранения нарушений. Руководство завода заявляет, что не знает, о каких конкретно нарушениях идет речь.


 
Теги: Брест
 
 
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Также проверяется законность перевозки продукции с аккумуляторного завода в Пинск в ночь с 12 на 13 мая.
 
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