Брестская милиция начала проверку аккумуляторного завода

«Брестская газета» . Сотрудники УБЭП УВД Брестского облисполкома проводят проверку некоторых вопросов деятельности ООО «АйПауэр», связанной с производством продукции до ввода в эксплуатацию, на предмет законности ее осуществления, пишет





Об этом говорится в письме, которое получил один из лидеров кампании по борьбе с аккумуляторным заводом под Брестом Дмитрий Бекалюк из управления Департамента Финансовых расследований по Брестской области. Проверка идет в рамках уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь.





Также проверяется законность перевозки продукции с аккумуляторного завода под Брестом в Пинск в ночь с 12 на 13 мая — этим занимается милиция. Напомним, тогда активисты, которые несут круглосуточное дежурство возле завода, ночью преследовали фуру с продукцией, выехавшую с предприятия. Милиция остановила большегруз под Дрогичином — в нем, судя по документам, были полуфабрикаты аккумуляторов.









В ответе говорится, что деятельность, связанную с производством продукции, компания «АйПауэр» вела с 12 февраля 2019 года, в том числе до 29 марта — в режиме пусконаладки. В начале июня председатель Брестского облисполкома приостановил деятельность завода до устранения нарушений. Руководство завода заявляет, что не знает, о каких конкретно нарушениях идет речь.



