На перевыборах мэра Стамбула вновь победил оппозиционер

Белсат . Кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов, передает





Стамбул – мегаполис с населением около 17 миллионов человек – финансовый, культурный и экономический центр Турции. Именно здесь начинал здесь большую политическую карьеру Эрдоган, победив на выборах мэра в 1994 году.





Результаты выборов мэра в марте 2019 года, победу на которых также одержал Экрем Имамоглу, были аннулированы Центризбиркомом. После этого Народно-республиканская партия заявила, что вновь выдвинет на повторных выборах кандидатуру Экрема Имамоглу.



