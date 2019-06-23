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На перевыборах мэра Стамбула вновь победил оппозиционер

24.06.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула. По итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, сообщает Reutersсо ссылкой на Центризбирком страны.

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов, передает Белсат.

Стамбул – мегаполис с населением около 17 миллионов человек – финансовый, культурный и экономический центр Турции. Именно здесь начинал здесь большую политическую карьеру Эрдоган, победив на выборах мэра в 1994 году.

Результаты выборов мэра в марте 2019 года, победу на которых также одержал Экрем Имамоглу, были аннулированы Центризбиркомом. После этого Народно-республиканская партия заявила, что вновь выдвинет на повторных выборах кандидатуру Экрема Имамоглу.


 
 
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Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула. По итогам обработки 98% бюллетеней он...
 
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