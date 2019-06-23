|
На перевыборах мэра Стамбула вновь победил оппозиционер
Источник материала: Партизан
Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула. По итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, сообщает
Кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов, передает
Стамбул – мегаполис с населением около 17 миллионов человек – финансовый, культурный и экономический центр Турции. Именно здесь начинал здесь большую политическую карьеру Эрдоган, победив на выборах мэра в 1994 году.
Результаты выборов мэра в марте 2019 года, победу на которых также одержал Экрем Имамоглу, были аннулированы Центризбиркомом. После этого Народно-республиканская партия заявила, что вновь выдвинет на повторных выборах кандидатуру Экрема Имамоглу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула. По итогам обработки 98% бюллетеней он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)