Шеринг-экономика будет заменять традиционную

Представьте, что вам понадобилась какая-то вещь. Вы можете ее купить, а можете одолжить или взять в аренду. На первый взгляд кажется, что лучше покупить, чем всякий раз одалживать или арендовать. Но как поступить, если вещью, которая вам сейчас понадобилась, вы не будете пользоваться часто?





Есть ли смысл покупать, например, дрель, если вы не строитель и в течение всей жизни воспользуетесь ею в общей сложности минут пятнадцать? Или зачем покупать дорогой автомобиль, если вы пользуетесь им редко? Рационально ли приобретать для вашей компании помещение под офис, если коллектив работает дистанционно и собирается для обсуждения лишь раз в месяц? Наверное, нет. В таких случаях на помощь приходит sharing economy, что можно перевести как «экономика совместного участия», либо «экономика совместного потребления».

Что такое экономика совместного участия?

Эта концепция подразумевает возможности и преимущества для физических лиц арендовать или одалживать товары, а не покупать их. На примере с дрелью это означает, что вместо того чтобы покупать в квартиру собственную дрель, обыкновенному человеку рациональнее одолжить ее или арендовать. Потому что если оборудование десятилетиями лежит и не используется, оно никогда не окупится.





Совместное пользование гораздо эффективнее и рациональнее, поскольку в этом случае такие вещи, как дрель, не простаивают. К тому же, у человека, которому понадобилось просверлить отверстие в стене, появляется возможность значительной экономии. А владелец дрели может сдавать ее в аренду и на этом зарабатывать. В выигрыше окажутся и потребитель, и владелец. В результате, каждый может позволить себе больше, сделать свою жизнь разнообразнее. Парадоксально, но отказавшись от обладания целой кучей редко востребуемых вещей, мы становимся богаче, и повышаем качество нашей жизни! Как и в примерах с автомобилем и помещением под офис.





Проще, экономичнее и рациональнее заказывать такси в случае нечастых поездок, чем покупать собственный автомобиль, которая будет почти все время стоять в гараже, гнить и терять свою стоимость. А вместо покупки собственного помещения иногда проще пойти в коворкинг-центр, где сдаются помещения на ограниченное время.

Хорошо, но почему я раньше об этом не слышал? Эта концепция появилась недавно?

Сам термин sharing economy появился относительно недавно, в последнее десятилетие. Да и экономика совместного участия / совместного потребления начала активно развиваться тоже недавно, но в том или ином виде она существовала и раньше. Классический пример sharing economy — обыкновенные библиотеки. И логика здесь точно такая же, как и в примере с дрелью, автомобилем или помещением: зачем покупать книги, которые будут всю жизнь стоять и занимать жилое пространство, если можно создать место для совместного потребления этих книг — библиотеку, деятельность которой будет оплачиваться из налогов граждан либо за счет абонплаты читателей.





В 1990-е годы наконец-то появилось то, что сделало экономику совместного участия возможной в самых разных сферах, — интернет. Именно он позволил создать технологические платформы, благодаря которым владельцы и потребители смогли общаться непосредственно друг с другом с максимальной скоростью и эффективностью. Обменные операции еще никогда не были такими простыми, как сейчас. И произошло это благодаря интернету.

Sharing economy — это обмен только физическими предметами?

Нет, это обмен любыми активами, они могут быть и нематериальными:





платформы для аренды частной недвижимости (AirBNB, Couchsurfing),

платформы для аренды автомобилей (BlaBlaCar, Uber, Lyft),

платформы для кредитования, краудфандинга (Kickstarter, Indiegogo),

городские автоматизированные системы для аренды велосипедов (NextBike),

коворкинги,

площадки для продажи бывших в употреблении вещей (eBay, Craigslist),

интернет-ресурсы для фрилансеров (TaskRabbit, Care.com and Upwork),

платформы для обмена знаниями, талантами и профессиональными навыками.

Как раз таки недавно в Беларуси стала действовать такая платформа — Mentor.by. Сайт позиционируется как площадка, где каждый может предложить поделиться своими знаниями или умениями или найти ментора, который поделится своими. Это как большой открытый каталог взаимовыгодных предложений, рынок знаний, который стал еще одной формой sharing economy.





айдите и посмотрите , как это работает. Неудивительно, что активнее всего наполняются объявлениями разделы языка, IT, бизнеса и финансов, школьных предметов. Но есть и довольно штучный товар, как этикет, игра маджонг или хоккей с мячом. Некоторые просят за предоставление знаний деньги, другие готовы делиться просто так, бесплатно. Платформу создали белорусы для белорусов — именно тогда, когда повсеместно возник тренд на самообразование. З, как это работает.





Разве это не напоминает Советский Союз, где все было как бы общим?

Конечно, если человек с постсоветского пространства читает о sharing economy, первая ассоциация, которая может возникнуть, — СССР. В эпоху социализма люди жили в коммунальных квартирах, работали в коллективных хозяйствах и делились вещами. Несмотря на внешнее сходство, экономика совместного участия не имеет никакого отношения ни к социализму, ни к СССР.





В СССР люди жили в эпоху тотального дефицита самых базовых товаров и услуг, и поэтому они были просто вынуждены делиться друг с другом. Теперь же ситуация принципиально иная. Товаров больше чем достаточно, и есть возможность без проблем их приобретать. Sharing economy возникла не для того, чтобы ограничить свободу человека и его имущественные права и не как реакция на дефицит (ведь никакого дефицита нет), а для того, чтобы в современной капиталистической экономике использовать имеющиеся ресурсы как можно более эффективно и рационально, чтобы человек стал еще более свободным в выборе товаров и услуг.

Каковы же плюсы экономики совместного участия?

1. Дешевые товары и услуги

Экономика обмена базируется на идее, что обмен теми или иными товарами, услугами и умениями является более эффективным, чем обладание ими. Сокращаются расходы на вещи и услуги, экономится время. Например, если вам нужно всего раз в год воспользоваться бензопилой, то намного дешевле заплатить $20 за аренду, чем потратить $1000 или больше на приобретение собственной. Используя что-нибудь или кого-нибудь, лишь когда это необходимо, вам не придется иметь дело с расходами на право собственности и занятости — такими, как страхование автомобилей и здоровья, техническое обслуживание и подбор персонала.





2. Дополнительный доход

Можно гораздо рациональнее и эффективнее использовать ресурс и окупать стоимость своей собственности (например транспортного средства), чем когда она пылится в гараже. Или же таланта, который не работает на благо общества. Таким образом вы можете получить дополнение или замену доходу, получаемому по месту постоянной работы.





3. Новые и лучшие возможности

Экономика совместного пользования позволяет получить доступ к вещам, иметь которые, может, и непрактично. Например, многие люди не в состоянии позволить себе собственный автомобиль.





4. Формирование сообщества

Многие платформы экономики совместного участия ведут встроенные рейтинги и обзоры, которые мотивируют честность владельцев и потребителей, а также помогают формировать сообщества по интересам. Это укрепляет связи в обществе и взаимное доверие. Даже если вы лишь обмениваетесь знаниями на образовательной платформе, вы можете встретить своих потенциальных единомышленников, коллег или кадры для вашего бизнеса.





5. Большая гибкость

По сравнению с традиционной экономикой, экономика совместного участия более гибкая. Это значит, например, что водитель Uber может сам выбирать время своей работы, владелец квартиры может сам выбирать, сдавать ли ее через AirBNB, коворкинг дает возможность не зависеть вашему коллективу от одной конкретной локации, а фрилансер может самостоятельно планировать свой рабочий график. Как результат, в обществе развиваются навыки самоорганизации.





6. Качественные изменения в традиционных сферах экономики

Маловероятно, что sharing economy в скором времени полностью вытеснит традиционную экономику. Но экономика совместного участия будет заставлять существующие традиционные отрасли становиться похожими на платформы для совместной работы с выгодой для всех участников.





Например, в ответ на конкуренцию таких компаний, как Uber и Lyft, таксопарки стали разрабатывать мобильные программы, позволяющие пассажирам видеть ближайших водителей, оценивать их и просматривать их рейтинги, не созваниваясь с диспетчером. Классические предприятия вынуждены адаптироваться к динамичным конкурентам — и потребителям это приносит только пользу.



