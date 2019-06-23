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Додон: В Молдове удалось найти консенсус между ЕАЭС и ЕС
Источник материала: Партизан
Его поддерживают запад и восток.
В Молдове в результате недавнtго политического кризиса удалось найти консенсус между разными силами, выступающими за сближение с ЕС и ЕАЭС. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в эфире беларусского телеканала
«Впервые за все годы независимости и, может быть, уникальный опыт в нашем регионе, когда есть внутренний консенсус между разными политическими силами. Те, которые хотят ближе к России быть, в ЕврАзЭС, те, которые хотят в Европейский союз, они нашли общий язык», — сказал он.
По его словам удалось сформировать коалиционное правительство. Игорь Додон также отметил, что уникальность ситуации и в поддержке со стороны одновременно востока и запада, России, США и ЕС.
«Обычно такого не было. Обычно большие геополитические игроки вставали на сторону одной политической партии или другой, поддерживали. Здесь у нас есть внутренний консенсус и внешний. И вот это хрупкое парламентское большинство, наша задача – сделать всё возможное, чтобы оно сохранялось как можно больше», — сказал он.
Игорь Додон также отметил высокий уровень политических отношений с Беларусью. Они дополняются экономическими. В Молдове собираются беларусские тракторы, троллейбусы. Все совместные проекты, по его словам, будут продолжены. Также он обратил внимание на то, что Беларусь является крупнейшим покупателем молдавских вин.
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Его поддерживают запад и восток.
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