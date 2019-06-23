"Только один человек не понимает, что все идет к внутреннему дефолту"

Экономисты прогнозируют новый виток девальвации в Беларуси, которая «съест» и без того небольшие доходы населения, далеко не дотягивающие до обещанных «по пятьсот».





«Если в Беларуси не провести реструктуризации государственных предприятий, в стране будет идти наращивание внутреннего долга, что неизбежно приведет к девальвации», – считает директор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко.





Специалисты считают, что при этом больше всего пострадают те, кто находится в группе социального риска: дети в возрасте до 18 лет, проживающие в семьях с доходом ниже черты бедности, многодетные семьи, а также жители сельской местности.





Между тем, даже жители Минска уже сообщают о том, что им приходится экономить на еде.

Как будет дальше развиваться ситуация?

На вопросы Charter97.org отвечает Лев Марголин.

- Для Беларуси характерны высокие показатели уровня абсолютной бедности – 23,9%. Как вы оцениваете этот показатель?





- Когда за чертой бедности находится каждый четвертый человек – это, конечно, много. Тем более, что все остальные, не входящие в этот процент, тоже не богатеют. Одно дело, если бы было 76% богатых и 24% бедных – а так у нас получается, что 24% очень бедных, 50% «так себе», ниже среднего, и только 25% имеют какой-то средний уровень доходов.





Я думаю, что этот показатель абсолютной бедности – 24%, у нас намного выше, чем в соседних странах, особенно если сравнивать с Польшей и Литвой.





- По отношению к Беларуси приходилось слышать такое выражение, как «работающая бедность». Что это за феномен и почему он стал у нас реальностью?





- Это очень серьезное явление. Одно дело, когда бедными являются люди неработающие и асоциальные элементы. И совсем другое дело, когда бедными являются люди, которые работают и работают много.





Причем другой работы, чтобы перестать быть бедными, у них нет: ведь в большинстве районных и областных центров Беларуси в основном предлагается зарплата на уровне 300-400 рублей (около 150-200 долларов). Кто в Беларуси получает «среднюю зарплату» в 1000 рублей (как утверждает Белстат) – до сих пор остается тайной за семью печатями.





А если большинство зарплат в стране – на уровне 150-200 долларов, то понятно, что ни о каком «богатстве», и даже нормальном уровне жизни для большинства граждан говорить не приходится. Поэтому люди пытаются выживать, как могут, используя для этого либо домашнее подсобное хозяйство (в небольших населенных пунктах), либо подрабатывая на дополнительной работе.





- Для сегодняшней экономической ситуации характерны такие явления, как наличие убыточного госсектора и наращивание внутреннего долга. К чему это может привести?





- Эти два фактора могут привести к внутреннему дефолту. То есть государство будет вынуждено каким-то образом свои долги обнулить – то ли за счет девальвации национальной валюты (чтобы внутренние долги резко подешевели), то ли еще каким-то способом.





Об этом уже давно и прямо говорят все эксперты, и белорусские, и международные: при нынешнем состоянии экономики Беларусь не может тянуть на себе такой неэффективный государственный сектор экономики.





И это понимают у нас все: и независимы эксперты, и даже чиновники в правительстве. Не понимает только один человек. И, к сожалению, пока нет никаких предпосылок, что он в ближайшее время это поймет. Поэтому перспективы – не радужные.





В этой ситуации люди все больше уходят в состояние «внутренней миграции», ища источники существования, не связанные с государством. Самые большие проблемы могут возникнуть у пенсионеров, когда станет совсем невмоготу поддерживать нужный уровень расходов Фонда социальной защиты населения, и у бюджетников.





- Экономисты обратили внимание на то, что сейчас номинальные зарплаты (без учета инфляции) растут в 8 раз быстрее, чем ВВП страны. Похожее явление наблюдалось перед выборами 2010 года и привело к резкому падению курса рубля в 2011-м. Может ли сейчас повториться кризис 2011 года?





- Учитывая волюнтаристский характер белорусской экономики, исключать этого нельзя. Здесь лучше анализировать не ВВП, а средний уровень производительности труда. Потому что бывают ситуации, когда номинальная зарплата растет, а ВВП не увеличивается за счет сокращения численности занятых в экономике. То есть, когда ликвидируются рабочие места, производительность труда растет, ВВП остается на прежнем уровне, а номинальная зарплата тоже растет за счет сокращений.





А вот если не растет производительность труда, а только растет номинальная зарплата – тогда это рано или поздно приведет к такой ситуации, что придется девальвировать рубль, и даже не один раз.





- Что будет с беднейшими слоями населения, если это произойдет?





- Как раз-то беднейшие слои, особенно в сельской местности, не так сильно почувствуют эту девальвацию: они и сейчас во многом себя ограничивают, их рацион складывается из продукции подсобного хозяйства.





Но в любом случае, Беларусь – страна с мало открытой экономикой, и любой человек, который хоть иногда ходит в магазин, рано или поздно столкнется с последствиями девальвации. Потому что даже хлеб у нас не производят без импортных комплектующих – а это значит, что (может не сразу, может через 2-3 месяца), если произойдет девальвация, все товару начнут дорожать. Медленно, но верно.



