«Кто такое мог придумать?» Белорусские легкоатлеты раскритиковали формат Европейских игр

SPORT.TUT.BY записал за золотыми медалистами Максимом Недосековым, Татьяной Холодович и Эльвирой Герман, а также за серебряным призером Кристиной Тимановской. записал за золотыми медалистами Максимом Недосековым, Татьяной Холодович и Эльвирой Герман, а также за серебряным призером Кристиной Тимановской.





Максим Недосеков: «На Европейских играх можно поломаться»









Фото НОК





Прыгун в высоту Максим Недосеков выиграл соревнования в своем виде спорта, однако узнал об этом только после четвертого матча. Макс выступал в третьем матче, где в третьей попытке пошел ва-банк на рекордные для себя 2,33 м и, увы, не покорил планку. В микст-зоне он прошелся по Европейским играм, позабыв о политкорректности.





— У нас было всего три попытки, — акцентировал Недосеков, говоря о диковинном формате проведения легкоатлетических соревнований на Европейских играх. Он вовсе не олимпийский. — С тремя попытками не распрыгаешься. Тут есть ребята с личными рекордами 2,27 м. У них не было шанса распрыгаться. Это глупо, с моей точки зрения. Кто это придумал?





— Ты в итоге остановился на 2,27 м.





— Да, заявил на третью попытку 2,33 м. Неправильно выбрал разбег — и все. Будь у меня еще две попытки, я бы точно почувствовал эту высоту и взял бы ее.





— Почему 2,33 м?





— Чтобы выиграть. Украинец Богдан Бондаренко, стартовавший в четвертом матче игрового дня, знал мой результат. Ему ничего не мешало поставить 2,28 м и выиграть. Мне жаль россиянина Илью Иванюка. Очень жаль. Он из второго матча… Он не мог показать все, на что был способен сегодня, в таком формате.





— Получается, побеждает не сильнейший, а удачливый?





— Побеждает тот, кто прыгает в четвертом матче. Он знает все результаты и как прыгать. Поставь планку на один сантиметр выше — и все. Элементарно. Подло. Так нельзя. Это не прыжки в высоту.





— Обычно при обсуждении формата соревнований все сводится к мысли, что спортсмены находились в равных условиях. Легкая атлетика на Европейских играх — это не тот случай, так?





— Однозначно. Люди из первого матча никак не выиграют. Вторая группа — если ты не олимпийский чемпион, конечно, — тоже сложно.









— Прыгать с ходу по личному рекорду — это же риск для здоровья, верно?





— Я вам так скажу. В неделю я аю на максимуме всего раз, а тут мне придется четыре раза — за неделю. Люди, которые это придумали, — это глупо.





На разминке мне пришлось прыгать, чего не было никогда. На разминке я обычно только растягиваюсь, а тут пришлось прыгать 2,20 м. Чтобы начать на соревнованиях с хороших высот — 2,24 и 2,27 м.





— И как ты будешь выступать дальше?





— Не знаю, посмотрим.





— Есть вариант с заменой. Запасной — Андрей Скобейко.





— Да, может, будем чередоваться. На Европейских играх можно поломаться. Три попытки? Ну прикольно. Нет, не стоит так проводить соревнования. Я недоволен.





— Проблема в количестве попыток или в отсутствии борьбы с соперниками в секторе для прыжков?





— Контактная борьба обязательно нужна. Ты видишь соперника, чувствуешь его. Ну и три попытки — тоже.





— Медали хоть порадуешься?





— Посмотрим, какой она будет (Макс дал комментарий до того, как были подведены итоги соревновательного дня. — Прим. ред.). Я не рад за высотников. Что это? Обычная тренировка…





— Тренер барьеристки Эльвиры Герман Виктор Мясников тоже назвал ее выступление на золотую медаль тренировкой.





— Так и есть. Есть конкуренция или нет — это же тоже имеет значение. У нас в высоте конкуренция уровня финала Бриллиантовой лиги, о чем можно говорить благодаря участию Бондаренко, Иванюка и Недосекова.





— А ведь ты выступал с куражом.





— Конечно, публика пришла поддержать нас. Я люблю публику, а публика любит меня. Прыгал только ради них, других причин не было.





— Был ли вариант отказаться от выступления на Европейских играх?





— Нет. Обязан и все.









— А будь возможность отказаться, ты бы решился на это?





— Понимаете, отказался бы я. И что? Так нельзя.





Организация Европейских игр — на высшем уровне. Заселили в олимпийскую деревню. Там хорошо, хорошее питание. Все здорово, и я только недоволен форматом проведения соревнований. Кто такое мог придумать? Я не знаю, что они делали, чтобы додуматься до такого.





— До Европейских игр Вадим Девятовский, глава федерации легкой атлетики, нахваливал формат. А легкоатлеты, выходят, сейчас размазывают турнир. Чего стоят Европейские игры? Какой тут уровень?





— Уровень? Нам сказали, что мы должны. Мы понимаем, что должны. Европейские игры проходят у нас дома, в Минске . Хорошо, мы готовимся. Поддержка есть — классно. В беге ребята просто бегут, а нас, высотников, потом будут сравнивать. Несправедливо. Провели бы соревнования по стандартной формуле, все остались бы довольны. Ушли бы со стадиона с эмоцией wow!





— Спасибо за здравую оценку.





— Ну так и есть.









Кристина Тимановская: «У меня тоже есть некоторое недопонимание. [В таком формате] это нечестная борьба»









На сайте Европейских игр нет информации о тысячных долях в беге на 100 м у женщин, а ведь словенка Майя Михалинец из второго матча и белоруска Кристина Тимановская показали одно время, если считать по сотым долям — 11,36 секунды. Фотофиниш выявил, что на одну тысячную быстрее была все-таки Михалинец.





Девушки бежали при разном ветре. Кристина даже имела лучшие условия — попутный ветер 1,1 м/c против 0,6 у соперницы. С другой стороны, если бы девушки бежали в одном забеге, то Кристина вряд ли бы стала праздновать успех за полшага до финиша, а оставалась бы в борьбе до последней тысячной секунды.









— Медаль? Одна из самых значимых в моей жизни на данный момент, — призналась Кристина Тимановская. — Буду ее беречь, дома повешу ее в рамочку на самое видное место. Буду смотреть на нее и стремиться к тому, чтобы рядом с ней висела медаль Олимпийских игр.





— Тем временем Макс Недосеков сказал, что быстро забудет о медали Европейских игр. Он недоволен форматом турнира, которые не раскрывает его потенциал.





— Для меня Европейские игры — важный старт, к которому я готовилась. Рада любой медали, независимо от того, на каком старте она завоевана, будь это чемпионат Европы или Европейские игры, чемпионат мира или Олимпийские игры. А по поводу проведения соревнований у меня тоже есть некоторое недопонимание. Мне бы хотелось, чтобы мы по старинке бежали предварительный забег, полуфинал и финал. Очень хочется выйти вместе с Михалинец на дорожку и побороться. А не так, что победителя определит фотофиниш из разных забегов. С моей точки зрения, [в таком формате] это нечестная борьба.





— Что скажешь о своем времени?





— Результату в личном забеге рада. Установила рекорд сезона. В последнее время у меня были проблемы со здоровьем, страдала аллергией. Поехала посоревноваться на коммерческие старты и тут — аллергия. Долго держалась температура. До Европейских игр восстанавливалась. В моем беге сейчас не хватает немножко мощности. Из-за этого не могу показать результаты, на которые рассчитывала. Сезон длинный, а чемпионат мира лишь в конце сентября. К тому времени, думаю, результаты вырастут, появится мощь в ногах.





— Ты заплела косички с лентами красного и зеленого цветов.





— Домашний старт. Понимала, что будет много зрителей. Посчитала, что им будет приятно, если у меня будет декор в национальных цветах. Долго заплетала косички. Но стрелки я все равно дольше рисую. Сегодня без них. Не хватило времени.





Татьяна Холодович: «Мне кажется, болельщики вообще ничего не понимают [о формате турнира]. Если я не понимаю, то, думаю, они точно нет»





Фото НОК





Копьеметательница Татьяна Холодович не забраковала лишь одну попытку из трех, которая принесла ей победу в индивидуальном зачете, однако подвела команду.





— Золотая медаль или 4 балла от тебя в копилку команды — о чем думаешь?





— Меня можно поздравить с выполнением олимпийского норматива, — заострила внимание на этом факте Таня. — Греет душу! 64,37 м — хороший результат, но далеко не предел для меня.





— Когда будет больше?





— Будет. Как по мне, на соревнованиях главное — «отключить голову» и получать удовольствие. И тогда будет получаться, удастся выступить победно. А что касается команды, то я видела, что ребята выступали хорошо и, несмотря на мои незасчитанные попытки, у нас все хорошо. Реабилитируюсь в следующие игровые дни. Надеюсь, ребята меня не убьют!





Честно говоря, мне чуть-чуть непонятна система этих игр. Перед каждой попыткой бегала с вопросом: «Когда я метаю?» Проводись соревнования по обычной формуле, было бы проще. Посвободнее. Мне полгода пытались объяснить, как тут метать. В итоге я сказала: «Просто скажете мне на месте, что и как». Я до сих пор не понимаю, поэтому и нет этого wow. Не могу почувствовать. На соревнованиях по привычной системе у тебя шесть попыток и, бывает, ты выметываешься именно к шестой. А здесь всего три — не пойми как.





— Каково в таком случае должно быть болельщикам!





— Мне кажется, они вообще ничего не понимают. Сидят, болеют. Если я не понимаю, то, думаю, они точно нет.





— Обидно ли от того, что такой смазанной получается презентация легкой атлетики в Беларуси на топ-уровне?





— Очень обидно. Мне хотелось бы, чтобы у нас была полная команда. Вот я хожу по олимпийской деревне, и мне не хватает метателей. Я одна представительница метаний от страны на Европейских играх.





Эльвира Герман: «Молодец. Хорошая тренировка», — сказал тренер после забега"









У барьеристки Эльвиры Герман нет соперниц на Европейских играх. Эля пробежала стометровку за 12,89 сек, а ближайшая преследовательница со временем 13,14 сек. В барьерном беге это пропасть.





— Эльвира, что скажешь о результате?





— Сначала отреагировала так — нет, не очень. Потом мне сказали, что был встречный ветер — минус 1,5 м/сек. Поэтому нормальный результат.





— Какое место занимают Европейские игры для тебя, победителя прошлогоднего чемпионата Европы?





— Наверное, это важно с той точки зрения, что старт домашний. Здесь выступают самые сильные команды в таком необычном формате для легкой атлетики. Для меня важнее хорошо выступить в команде. Очень-очень надеюсь, что в финале мы будем бороться за высшую награду.





— Насколько сложно в твоем виде принести 12 баллов для команды с учетом уровня конкуренции?





— Нет, не так сложно. Ближайшие преследователи не выбегали из 13 секунд. Так что мне [приносить 12 баллов] не так сложно, как ребятам из других дисциплин. Вот я и говорю, что мне приятно выступить и принести команде высшие баллы и, возможно, показать лучший результат сезона. Вот это точно важно для меня.





— После забега тебя обнял тренер Виктор Мясников. Что сказал?





— «Молодец. Хорошая тренировка», — вот его слова. Кстати, после золота чемпионата Европы он ничего не сказал. Видно, не мог говорить. Захлестнули эмоции. Он просто обнял меня, радовался.



