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Вучич доволен сербскими застройщиками в Минске

24.06.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Минчан их проекты вызывают неоднозначную оценку.

Президент Сербии Александр Вучич и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, прибывшие на открытие Вторых Европейских игр, посетили в Минске строительную площадку Dana Holdings, компании, принадлежащей братьям Каричам, пишет reform.by

 

Александр Вучичи отметил, что доволен качеством стройки, передает канал ОНТ. Он также выразил благодарность президенту Беларуси, который оказал доверие сербским бизнесменам.

«Мы очень довольны доверием, которое оказал Президент Беларуси сербской компании здесь – это очень важный вопрос для нас. Я очень доволен качеством стройки здесь. Думаю, люди, которых мы встретили здесь, также довольны. Надеюсь, что наши люди – компания «Карич» и другие сербские компании – могут много чего сделать в будущем, и люди здесь будут довольны», — сказал Александр Вучичи.

Он также высказался за усиление и укрепление отношений с нашей страной.

 
Теги: Минск
 
 
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У Минчан их проекты вызывают неоднозначную оценку.
 
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