|
В Слониме можно купить столетнюю башню, которую отобрали у разорившегося футбольного клуба
Источник материала: Партизан
Бывшая водонапорная башня в Слониме, которую переделали под административное здание для различных услуг, впервые выставили на торги. Четырехэтажное строение примечательно тем, что раньше принадлежало местному футбольному клубу, а сейчас на нём ежедневно играет полонез Огинского.
Как сообщает фонд «Гроднооблимущество», административное здание «Башня» имеет общую площадь в 179 «квадратов». Есть пристройка, ограждение, покрытие. Судя по фото, раньше там размещались парикмахерская и косметический кабинет. Просят за неё минимум 43,6 тысячи рублей. Аукцион состоится 22 июля,
Последним собственников уникальной постройки было коммунальное спортивно-оздоровительное унитарное предприятие «Футбольный клуб «Слоним». Ещё в августе 2018 года фирма была признана банкротом, в ее отношении запустили ликвидационное производство. Оно продлится до 2 августа этого года.
К слову, сама башня была построена в 1916 году и в разных источниках признается не то водонапорной, не то каланчой при пожарном депо. Тем не менее, с 1920 года с ней связана хороша знакомая гродненцам традиция — каждый день два раза в день каланчовый поднимался на верх и играл на рожке полонез Огинского. Традиция просуществовала до начала Великой Отечественной войны. Но в 2015 году ее возродили — теперь музыка играет ровно в полдень,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая водонапорная башня в Слониме, которую переделали под административное здание для различных услуг, впервые выставили на торги. Четырехэтажное строение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)