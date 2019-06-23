В Слониме можно купить столетнюю башню, которую отобрали у разорившегося футбольного клуба

К слову, сама башня была построена в 1916 году и в разных источниках признается не то водонапорной, не то каланчой при пожарном депо. Тем не менее, с 1920 года с ней связана хороша знакомая гродненцам традиция — каждый день два раза в день каланчовый поднимался на верх и играл на рожке полонез Огинского. Традиция просуществовала до начала Великой Отечественной войны. Но в 2015 году ее возродили — теперь музыка играет ровно в полдень,«Газета Слонімская».