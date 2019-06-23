Упс! Каждый шестой житель Лодзи — украинец

Польское радио . В Лодзинском воеводстве проживают и работают от девяноста до ста тысяч граждан Украины. Большинство из них живут в Лодзи — около 80 000 человек. Это означает, что украинцы составляют одну шестую часть населения города, сообщает





Михал Смехович, директор бюро экономического развития мэрии Лодзи, говорит, что определить точное количество работников из-за восточной границы Польши сложно, но это можно сделать на основании выданных разрешений на работу.





Увеличение числа работников из-за восточной границы Польши сопровождается рекордным падением безработицы в Лодзи. Центральное статистическое управление зафиксировало уровень безработицы на конец апреля в 5,4 процента. Вполне вероятно, что этот показатель упадет ниже 5 процентов в летние месяцы.









После введения новых правил трудоустройства в Германии существует вероятность оттока части украинцев из Польши. Однако Павел Кулага из фирмы Foreign Personel Service говорит, что не стоит ожидать массового оттока украинцев из Польши. Новый немецкий закон облегчит работу прежде всего квалифицированным специалистам.





По данным Национального банка Польши, во всей Польше работает около одного миллиона двухсот тысяч украинцев.