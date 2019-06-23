|
Рамзан Кадыров о Чечне и Беларуси: Недруги делают всё, чтобы расчленить нас
Источник материала: Партизан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире
Рамзан Кадыров / Скриншот из "Главного эфира"
"Я думаю, что он приедет. Его ждут, по крайней мере, и он не имеет права не приехать, — сказал Кадыров. — Я считаю, что дружественные отношения влияют на развитие взаимовыгодных отношений субъектов Российской Федерации и Беларуси. Такие поездки дают больше узнавать".
"Наши недруги делают всё, чтобы развалить наши государства, расчленить нас. А на самом деле мы доверяем. И, как пехота, обязаны, должны выполнить любые задачи", — добавил глава Чечни.
Рамзан Кадыров приезжал в Минск на церемонию открытия II Европейских игр. 21 июня он занял место в вип-ложе стадиона "Динамо" за спиной Александра Лукашенко,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире канала "Беларусь 1" рассказал, что ждёт Александра Лукашенко в гости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)