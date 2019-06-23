Рамзан Кадыров о Чечне и Беларуси: Недруги делают всё, чтобы расчленить нас





Рамзан Кадыров / Скриншот из "Главного эфира"





"Я думаю, что он приедет. Его ждут, по крайней мере, и он не имеет права не приехать, — сказал Кадыров. — Я считаю, что дружественные отношения влияют на развитие взаимовыгодных отношений субъектов Российской Федерации и Беларуси. Такие поездки дают больше узнавать".





"Наши недруги делают всё, чтобы развалить наши государства, расчленить нас. А на самом деле мы доверяем. И, как пехота, обязаны, должны выполнить любые задачи", — добавил глава Чечни.





Рамзан Кадыров приезжал в Минск на церемонию открытия II Европейских игр. 21 июня он занял место в вип-ложе стадиона "Динамо" за спиной Александра Лукашенко, пишет Еврорадио. За день до того руководитель Беларуси вручил Кадырову Орден Дружбы народов — высшую белорусскую награду для иностранных граждан. Указ о награждении был подписан ещё в августе 2018 года, но вручить орден смогли лишь сейчас.



