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Рамзан Кадыров о Чечне и Беларуси: Недруги делают всё, чтобы расчленить нас

24.06.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире канала "Беларусь 1" рассказал, что ждёт Александра Лукашенко в гости.


Рамзан Кадыров / Скриншот из "Главного эфира"

"Я думаю, что он приедет. Его ждут, по крайней мере, и он не имеет права не приехать, — сказал Кадыров. — Я считаю, что дружественные отношения влияют на развитие взаимовыгодных отношений субъектов Российской Федерации и Беларуси. Такие поездки дают больше узнавать". 

"Наши недруги делают всё, чтобы развалить наши государства, расчленить нас. А на самом деле мы доверяем. И, как пехота, обязаны, должны выполнить любые задачи", — добавил глава Чечни.

Рамзан Кадыров приезжал в Минск на церемонию открытия II Европейских игр. 21 июня он занял место в вип-ложе стадиона "Динамо" за спиной Александра Лукашенко, пишет Еврорадио. За день до того руководитель Беларуси вручил Кадырову Орден Дружбы народов — высшую белорусскую награду для иностранных граждан. Указ о награждении был подписан ещё в августе 2018 года, но вручить орден смогли лишь сейчас.


 
Теги: Минск
 
 
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире канала "Беларусь 1" рассказал, что ждёт Александра Лукашенко в гости.
 
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