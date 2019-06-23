В Беларусь придёт телеканал о роскошной жизни

KYKY.ORG . Первый телеканал – «Luxury HD». Беларусам покажут «роскошную жизнь, красоту и успешных людей». В программах – светские события, рейтинговые рестораны, салоны красоты со всего мира и, как ни странно, спорт. Названия говорят сами за себя: «Создание совершенства», «Сталь и стиль» и «Мисс Luxury World», рассказывает





Второй и третий – «TV1000 Megahit» и «TV1000 Premium». Тут получше: каналы транслируют зарубежные сериалы, фильмы, в том числе только-только вышедшие в прокат, телепремьеры крупных мировых киностудий.





Четвертый – «Нано HD». Здесь говорят о технологиях, инновациях и финансах. Канал посвятили научным разработкам в разных сферах и миру будущего. Зрителям покажут работу машин и проекты о роботостроении, а также научат, как, например, общаться с банкирами и какие виды инвестиций существуют на данный момент.