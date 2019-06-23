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В Беларусь придёт телеканал о роскошной жизни

24.06.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси разрешили вещание еще четырем зарубежным телеканалам. Их список опубликовали на официальном сайте Министерства информации. Что это за телеканалы?

Первый телеканал – «Luxury HD». Беларусам покажут «роскошную жизнь, красоту и успешных людей». В программах – светские события, рейтинговые рестораны, салоны красоты со всего мира и, как ни странно, спорт. Названия говорят сами за себя: «Создание совершенства», «Сталь и стиль» и «Мисс Luxury World», рассказывает KYKY.ORG.

Второй и третий – «TV1000 Megahit» и «TV1000 Premium». Тут получше: каналы транслируют зарубежные сериалы, фильмы, в том числе только-только вышедшие в прокат, телепремьеры крупных мировых киностудий.

Четвертый – «Нано HD». Здесь говорят о технологиях, инновациях и финансах. Канал посвятили научным разработкам в разных сферах и миру будущего. Зрителям покажут работу машин и проекты о роботостроении, а также научат, как, например, общаться с банкирами и какие виды инвестиций существуют на данный момент.

 
 
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В Беларуси разрешили вещание еще четырем зарубежным телеканалам. Их список опубликовали на официальном сайте Министерства информации. Что это за телеканалы?
 
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