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Централизованное тестирование по беларускай мове на 100 баллов написали 42 абитуриента

24.06.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ознакомиться с результатами централизованного экзамена по белорусскому языку можно через личные кабинеты абитуриентов на сайте РИКЗ

Централизованное тестирование по белорусскому языку в Беларуси проходило 11 июня. Также абитуриенты уже сдали ЦТ по русскому языку, обществоведению, математике, биологии и иностранному языку, а сегодня, 23 июня прошло тестирование по химии.

На централизованном тестировании по белорусскому языку максимального результата в 100 баллов добились 42 абитуриента, сообщает belta.by.

Впереди ждут экзамены по физике (25 июня), истории Беларуси (27 июня), по географии (29 июня) и по всемирной истории (1 июля).

ЦТ по химии прошло без нарушений, два человека не прошли по медпоказаниям.


 
 
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Ознакомиться с результатами централизованного экзамена по белорусскому языку можно через личные кабинеты абитуриентов на сайте РИКЗ
 
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