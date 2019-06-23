Централизованное тестирование по беларускай мове на 100 баллов написали 42 абитуриента

Централизованное тестирование по белорусскому языку в Беларуси проходило 11 июня. Также абитуриенты уже сдали ЦТ по русскому языку, обществоведению, математике, биологии и иностранному языку, а сегодня, 23 июня прошло тестирование по химии.





сообщает belta.by. На централизованном тестировании по белорусскому языку максимального результата в 100 баллов добились 42 абитуриента,belta.by.





Впереди ждут экзамены по физике (25 июня), истории Беларуси (27 июня), по географии (29 июня) и по всемирной истории (1 июля).





ЦТ по химии прошло без нарушений, два человека не прошли по медпоказаниям.



