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Байнет — о Евроиграх: «Всем белорусам — штраф по 2 базовые... Надо ж убытки возмещать как-то»
Источник материала: Партизан
Реакция сети на пустынные улицы во время Евроигр.
Европейские игры по задумке властей должны были стать масштбным спортивным мероприятием мирового уровня. Но что-то явно пошло не так. Журналисты обращают внимание, что улицы и даже фан-зоны на удивление пустынны.
Реакция Байнета не заставила себя ждать. «Ну наслаждайтесь в тишине никому не нужными Евроиграми. На ЧМ город не перекрывали, загонов для скота было меньше, а туристов намного больше... Делайте выводы», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке
«Ну так это ж не олимпиада или чемпионат. В Европе об этих «европейских» играх знают только спортсмены и их тренеры».
«Так власти ж делали все для иностранцев, а не для своих беларусиков, вот людям и неинтересен этот чемпионат, а иностранцы не приехали, вот все и пустует».
«Что не делают, а получаются «дожинки».
«Какая страна, такой и праздник».
«Формальный подход к организации праздника превращает его в унынье».
«А ведь это выходной день, в будние будут только лисички».
Впрочем, некоторым понравилась организация.
«Красиво. С душой».
«Лично мне в фан-зоне возле Дворца спорта всё очень понравилось. Игры действительно почти никому не интересны, но зато развлечений хватало».
«Организация может и неплохая, но затраченные силы не соответствуют масштабу мероприятия. Европейские игры, по сути, студенческая вечеринка, и о каком-то мировом масштабе говорить глупо. Туристы не попрутся тратить деньги на эти местячковые соревнования».
«Приехали любители, и все попытки выдать недосоревнования за олимпиаду обречены на провал. Сложно, ребята, создавать видимость полных трибун, когда школьники и студенты на каникулах».
«У азербайджанского султана золотого запасу поболее, Лейди Гагу притащил».
«Белорусы, готовьтесь платить за праздник!»
«Это какое-то безобразие и саботаж. Всем белорусам штраф по 2 базовые за непосещение этого жэстачайшаго мероприятия. Надо ж убытки возмещать как-то».
«Хоть и открытие, и организация мероприятия на высоком уровне, но городские забеги и то больше зрителей собирают... Кто-то совсем оторвался от народа — не чувствует, чем живет наро .. Туристов это мероприятие не привлекло, потраченные бюджетные деньги не вернуться ни в какой форме! Сегодняшняя власть-пережитки прошлого, наглядный пример ситуация на ул.Октябрьской!»
«Не было всеобщего указа радоваться».
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Реакция сети на пустынные улицы во время Евроигр.
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