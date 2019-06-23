Байнет — о Евроиграх: «Всем белорусам — штраф по 2 базовые... Надо ж убытки возмещать как-то»









Европейские игры по задумке властей должны были стать масштбным спортивным мероприятием мирового уровня. Но что-то явно пошло не так. Журналисты обращают внимание, что улицы и даже фан-зоны на удивление пустынны.





talks.by . Реакция Байнета не заставила себя ждать. «Ну наслаждайтесь в тишине никому не нужными Евроиграми. На ЧМ город не перекрывали, загонов для скота было меньше, а туристов намного больше... Делайте выводы», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке

«Ну так это ж не олимпиада или чемпионат. В Европе об этих «европейских» играх знают только спортсмены и их тренеры».





«Так власти ж делали все для иностранцев, а не для своих беларусиков, вот людям и неинтересен этот чемпионат, а иностранцы не приехали, вот все и пустует».









«Что не делают, а получаются «дожинки».





«Какая страна, такой и праздник».





«Формальный подход к организации праздника превращает его в унынье».





«А ведь это выходной день, в будние будут только лисички».





Впрочем, некоторым понравилась организация.





«Красиво. С душой».





«Лично мне в фан-зоне возле Дворца спорта всё очень понравилось. Игры действительно почти никому не интересны, но зато развлечений хватало».





«Организация может и неплохая, но затраченные силы не соответствуют масштабу мероприятия. Европейские игры, по сути, студенческая вечеринка, и о каком-то мировом масштабе говорить глупо. Туристы не попрутся тратить деньги на эти местячковые соревнования».









«Приехали любители, и все попытки выдать недосоревнования за олимпиаду обречены на провал. Сложно, ребята, создавать видимость полных трибун, когда школьники и студенты на каникулах».





«У азербайджанского султана золотого запасу поболее, Лейди Гагу притащил».





«Белорусы, готовьтесь платить за праздник!»





«Это какое-то безобразие и саботаж. Всем белорусам штраф по 2 базовые за непосещение этого жэстачайшаго мероприятия. Надо ж убытки возмещать как-то».





«Хоть и открытие, и организация мероприятия на высоком уровне, но городские забеги и то больше зрителей собирают... Кто-то совсем оторвался от народа — не чувствует, чем живет наро .. Туристов это мероприятие не привлекло, потраченные бюджетные деньги не вернуться ни в какой форме! Сегодняшняя власть-пережитки прошлого, наглядный пример ситуация на ул.Октябрьской!»





«Не было всеобщего указа радоваться».