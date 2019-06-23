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В Гималаях нашли тела семи альпинистов, пропавших в конце мая
Источник материала: Партизан
Семеро альпинистов, которые в конце мая пропали без вести в индийских Гималаях, были обнаружены мертвыми. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил телеканал CNN.
Напомним, восемь альпинистов (четверо британцев, двое американцев, австралиец и офицер связи) пропали без вести 26 мая при восхождении на вершину Нанда Деви Восточная.
По имеющимся данным, альпинисты погибли в результате схода лавины, когда пытались покорить запретную вершину. Как утверждают индийские власти, у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.
Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня.
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Семеро альпинистов, которые в конце мая пропали без вести в индийских Гималаях, были обнаружены мертвыми. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил телеканал CNN.
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