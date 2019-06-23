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В Гималаях нашли тела семи альпинистов, пропавших в конце мая

24.06.2019 08:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семеро альпинистов, которые в конце мая пропали без вести в индийских Гималаях, были обнаружены мертвыми. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил телеканал CNN.

Напомним, восемь альпинистов (четверо британцев, двое американцев, австралиец и офицер связи) пропали без вести 26 мая при восхождении на вершину Нанда Деви Восточная.

По имеющимся данным, альпинисты погибли в результате схода лавины, когда пытались покорить запретную вершину. Как утверждают индийские власти, у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.

Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня.
 
 
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Семеро альпинистов, которые в конце мая пропали без вести в индийских Гималаях, были обнаружены мертвыми. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил телеканал CNN.
 
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