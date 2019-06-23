В Гималаях нашли тела семи альпинистов, пропавших в конце мая

Напомним, восемь альпинистов (четверо британцев, двое американцев, австралиец и офицер связи) пропали без вести 26 мая при восхождении на вершину Нанда Деви Восточная.





По имеющимся данным, альпинисты погибли в результате схода лавины, когда пытались покорить запретную вершину. Как утверждают индийские власти, у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.





Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня.