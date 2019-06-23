В США отмечают рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана

РБК со ссылкой на Reuters. Производители американского оружия заметили возросший спрос на свою продукцию в Европе, побывав на международном авиасалоне Ле Бурже в Париже. На предыдущем мероприятии два года назад, спрос на их продукцию был намного ниже, передаетсо ссылкой на Reuters.





В этом году, как сообщает Reuters, на парижский авиасалон была направлена высокопоставленная американская делегация, включая министра торговли США Уилбура Росса. Также в Ле Бурже 2019 приняли участие около 400 американских компаний, представлявших свою продукцию. Среди них - военно-промышленная корпорация, специализирующаяся на авиации, Lockheed Martin, Boeing и другие ведущие производители.





"Два года назад на парижском авиасалоне было не так много заказов. Сейчас <...> самый быстрорастущий рынок для Lockheed Martin в мире - это Европа", - приводит Reuters слова представителя компании Рика Эдвардса.



