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Тройка лидеров не изменилась. В медальной копилке белорусов уже 34 награды, 10 из них высшей пробы
Источник материала: Партизан
По итогам третьего соревновательного дня тройка медальных лидеров II Европейских игр не изменилась: по-прежнему в командном зачете первыми идут спортсмены России, второе место у команды Беларуси, третий результат у Грузии,
На данный момент белорусские спортсмены завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. Только белорусские самбисты положили в медальную копилку 15 наград разного достоинства.
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По итогам третьего соревновательного дня тройка медальных лидеров II Европейских игр не изменилась: по-прежнему в командном зачете первыми идут спортсмены России,...
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