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Тройка лидеров не изменилась. В медальной копилке белорусов уже 34 награды, 10 из них высшей пробы

24.06.2019 07:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам третьего соревновательного дня тройка медальных лидеров II Европейских игр не изменилась: по-прежнему в командном зачете первыми идут спортсмены России, второе место у команды Беларуси, третий результат у Грузии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

На данный момент белорусские спортсмены завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. Только белорусские самбисты положили в медальную копилку 15 наград разного достоинства.


 
Теги: Минск
 
 
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По итогам третьего соревновательного дня тройка медальных лидеров II Европейских игр не изменилась: по-прежнему в командном зачете первыми идут спортсмены России,...
 
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