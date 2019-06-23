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Сегодня, 24 июня, начинается Петров пост у православных

24.06.2019 07:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Закончился наступивший после Пасхи весенний «мясоед». С понедельника, 24 июня, снова начинается многодневный пост — Петров, или Апостольский, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



Пост продлится в нынешнем году меньше трех недель: до 12 июля — дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Даже по монастырскому уставу он считается нестрогим. В любой день, за исключением среды и пятницы, разрешается рыба. Да и с овощами и фруктами перебоев теперь нет. А в старые времена говаривали: «Петровка — голодовка», потому как до нового урожая было еще далеко, а от прошлогоднего к лету почти ничего не оставалось.

О Петровом посте говорится уже в Постановлениях Апостольских — своде правил, составленных в первые века христианства: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь, справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».

Продолжительность Петрова поста в разные годы различна, поскольку день его начала зависит от даты Пасхи и следующих за ней праздников пасхального цикла. Наступает пост через неделю после Троицы (Пятидесятницы), по окончании Троицкой седмицы. К примеру, в 2010 году Пасха была довольно ранней — 4 апреля, а Троица выпала на 23 мая. И потому Петров пост начался 31 мая и длился шесть недель, почти как Великий. А в 2019-м мы отметили Пасху 28 апреля, Троицу — 16 июня, Троицкая седмица окончилась 23 июня. Соответственно, пост продолжится лишь 18 дней. Правда, есть одно но: праздник апостолов Петра и Павла выпадет нынче на пятницу, этот день также будет постным, однако рыбным. Зато в субботу можно и на шашлычки.


Конечно, пост — это не диета, не просто отказ от определенных видов пищи, напоминают священники. Главное в эти дни — постараться очистить свою душу, ослабить воздействие на нее дурных мыслей и греховных привычек. Телесное воздержание способствует такому очищению.

Батюшки также советуют вспомнить, что Петров пост посвящен памяти апостолов — первых проповедников христианства, первых миссионеров. Хорошо бы и нам сделать свою веру более осознанной. Прочесть хотя бы пару книжек о православии вместо сидения в социальных сетях. И, конечно, не подавать своей жизнью дурного примера, не вводить окружающих в соблазн, чтобы не оттолкнуть их от церкви.






 
Теги: Минск
 
 
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Закончился наступивший после Пасхи весенний «мясоед». С понедельника, 24 июня, снова начинается многодневный пост — Петров, или...
 
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