Какой велосипед выбрать в этом сезоне

Источник материала: Tut.by

Сперва стоит определиться с целью покупки велосипеда. Может быть вам захочется поучаствовать в велогонках, съездить в велопоход или выехать на прогулку по городу. Например, для прогулок по городу подходят горные велосипеды, или МТВ. С расчетом на то, где и насколько часто и экстремально вы собираетесь кататься, понадобится велосипед со специальным функционалом.

Однако из-за разных характеристик два, казалось бы, одинаковых велосипеда отличаются по цене в несколько раз.

Во-первых, вес велосипеда — это один из приоритетных параметров. Считается, что чем меньше весит велосипед, тем он лучше. В популярном среди покупателей горном типе велосипедов оптимальный вес достигает 12 — 16 кг.

Также цена зависит от материала, из которого изготовлена рама. Вес рамы сказывается на легкости в управлении велосипеда, в особенности, если речь идет о детских и подростковых моделях.

Не стоит забывать и об амортизаторе, который обеспечивает плавность и мягкость хода, снижает нагрузку на руки. Этот элемент особенно важен, если велосипед оснащен алюминиевой рамой.

Размер колес уступает по важности предыдущим пунктам, но сказать, что он и вовсе ничего не значит, будет ошибкой. Особой популярностью у покупателей пользуются колеса диаметром 26 дюймов для МТВ-велосипедов, 28 дюймов для дорожных, шоссейных и гибридных байков, а 29 дюймов хорошо подходят для горных велосипедов.

От качества тормозной системы зависит ваша безопасность. Об этом особенно важно помнить поклонникам экстремального и скоростного катания.

Смотрите, какие модели велосипедов выбирают пользователи торговой площадки KUPI.TUT.BY в этом сезоне:

1. Городской велосипед FORWARD Valencia 1.0 (2018)

FORWARD Valencia 1.0 — городской велосипед для взрослых. В этом сезоне первый по популярности среди пользователей Купи TUT.BY , Valencia 1.0 предназначен для комфортного катания по городу. Амортизация у модели отсутствует. Диаметр колес велосипеда — 24″. Рама у FORWARD Valencia 1.0 изготовлена из стали, а вес велосипеда составляет 17,6 кг. Покупатели ценят модель за комплектацию и надежность.

Цена FORWARD Valencia 1.0 от 207 р.

2. Горный (MTB) велосипед FORWARD Apache 27.5 1.0 (2019)

Apache 27.5 1.0 — занимает второе место по популярности в каталоге товаров на площадке KUPI.TUT.BY . Из технических характеристик модели можно выделить раму из алюминия, ход амортизационной вилки FWD 286 80 мм с жесткой пружиной, алюминиевые обода FWD Double Wall и ободные тормоза Promax TX-117 V-brake. FORWARD Apache 27.5 1.0 подходит для езды по дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес модели — 27,5 дюймов, а вес — 14,9 кг.

Цена FORWARD Apache 27.5 1.0 (2019) среди интернет-магазинов на площадке KUPI.TUT.BY от 487 рублей.

3. Горный (MTB) велосипед STELS Navigator 500 MD 26 V020 (2018)

Третий по популярности на KUPI.TUT.BY велосипед Stels Navigator 500 MD 26 (V020) будет по вкусу мужчинам, которые выбирают активный отдых. У модели Navigator 500 MD 26 V020 дисковой механический тормоз, благодаря чему можно быстро снизить скорость перед резким поворотом или мгновенно остановить велосипед. Рама этого велосипеда выполнена из стального сплава, что позволяет выдерживать высокие нагрузки во время езды. Амортизационная вилка (Hard tail) с ходом 75 мм сгладит неровности дороги. Диаметр колес Navigator 500 MD 26 V020 — 26 дюймов, вес — 16,72 кг.

Купить STELS Navigator 500 MD 26 V020 (2018) в белорусских интернет-магазинах можно по цене от 409 рублей.

На нашей торговой площадке также представлены и другие модели велосипедов : горных, дорожных, складных, гибридов. Сделать выбор вам поможет удобный поиск, подробные описания, фото.