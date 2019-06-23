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Какой велосипед выбрать в этом сезоне
Источник материала: Tut.by
Сперва стоит определиться с целью покупки велосипеда. Может быть вам захочется поучаствовать в велогонках, съездить в велопоход или выехать на прогулку по городу. Например, для прогулок по городу подходят горные велосипеды, или МТВ. С расчетом на то, где и насколько часто и экстремально вы собираетесь кататься, понадобится велосипед со специальным функционалом.
Однако из-за разных характеристик два, казалось бы, одинаковых велосипеда отличаются по цене в несколько раз.
Во-первых, вес велосипеда — это один из приоритетных параметров. Считается, что чем меньше весит велосипед, тем он лучше. В популярном среди покупателей горном типе велосипедов оптимальный вес достигает 12 — 16 кг.
Также цена зависит от материала, из которого изготовлена рама. Вес рамы сказывается на легкости в управлении велосипеда, в особенности, если речь идет о детских и подростковых моделях.
Не стоит забывать и об амортизаторе, который обеспечивает плавность и мягкость хода, снижает нагрузку на руки. Этот элемент особенно важен, если велосипед оснащен алюминиевой рамой.
Размер колес уступает по важности предыдущим пунктам, но сказать, что он и вовсе ничего не значит, будет ошибкой. Особой популярностью у покупателей пользуются колеса диаметром 26 дюймов для МТВ-велосипедов, 28 дюймов для дорожных, шоссейных и гибридных байков, а 29 дюймов хорошо подходят для горных велосипедов.
От качества тормозной системы зависит ваша безопасность. Об этом особенно важно помнить поклонникам экстремального и скоростного катания.
Смотрите, какие
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FORWARD Valencia 1.0 — городской велосипед для взрослых. В этом сезоне первый по популярности среди пользователей
2.
Apache 27.5 1.0 — занимает второе место по популярности в каталоге товаров на площадке
3.
Третий по популярности на
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Во-первых,вес велосипеда - это один из приоритетных параметров. Считается, что чем меньше весит велосипед, тем он лучше. В популярном среди покупателей горном типе...
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