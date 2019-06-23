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Пастельные тона и много латуни. Как стильно переделать квартиру-студию

24.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый дизайн-проект студии «ДиКинг» разрабатывался для молодой семьи. В однокомнатной квартире-студии в 44 квадратных метра пространство максимально разграничено на зоны для комфортной жизни.


Цветовая гамма проекта выдержана в пастельных тонах с легким акцентом в виде металла «под латунь». В гостиную зону идеально вписался угловой диван с задвижным журнальным столиком, который экономит пространство.



Угловую форму дивана специалисты повторили на стене с ТВ, визуально облегчив ее за счет комбинирования светлого и темного цвета, а также подсветки.


Гостиную отделили от спальни и гардеробной с помощью раздвижной стеклянной перегородки, которая отлично будет пропускать дневной свет в жилое пространство, а при необходимости изолировать его. Для этого можно воспользоваться плотной шторой.


При небольших габаритах спальни дизайнеры отказались от прикроватных тумб, а светильники в этой зоне подобрали подвесные.


Вход в гардеробную выведен из спальни и закрыт дверью-невидимкой. На стенах в спальне, как и в гостиной, применили декоративную штукатурку с легким блеском, которая визуально будет расширять пространство.


Кухонную зону визуально отделили от гостиной с помощью барной стойки, которая также отлично закрывает заднюю часть дивана.


Кухонную мебель дизайнеры разбавили натуральными материалами с использованием латуневых вставок для большей целостности пространства.



Прихожая выполнена в светлых тонах, акцентом служат черные ниши для накладных потолочных светильников, наличник у входной двери, а также яркий декор.



На входной зоне расположен шкаф для временной одежды, для остальных вещей предусмотрена гардеробная. В этом же шкафу расположили электрощиток по распределению электричества в квартире.


Ванную комнату сделали светлой, в мебели и в сантехнике также можно встретить латуневые вставки.


Благодаря удачной планировке санузла получилось спрятать в нишах шкафчики для бытовой химии и шкаф для стиральной машины.



В гардеробной расположили шкаф с открытыми фасадами, что отлично экономит пространство. А также заложено зеркало на всю стену, что визуально увеличивает помещение.



Лоджия, по словам дизайнеров, будет использоваться исключительно для отдыха на ней. За счет остекления в пол она получилась светлой и уютной. Здесь расположены два стильных и очень удобных кресла с небольшим журнальным столиком для приятного времяпровождения.



Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
 
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В очередном выпуске партнерского проекта рассказываем о дизайнерском ремонте в квартире-студии площадью 44 «квадрата». *Партнерский материал
 
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