Пастельные тона и много латуни. Как стильно переделать квартиру-студию

Источник материала: Tut.by

Новый дизайн-проект студии «ДиКинг» разрабатывался для молодой семьи. В однокомнатной квартире-студии в 44 квадратных метра пространство максимально разграничено на зоны для комфортной жизни.





Цветовая гамма проекта выдержана в пастельных тонах с легким акцентом в виде металла «под латунь». В гостиную зону идеально вписался угловой диван с задвижным журнальным столиком, который экономит пространство.









Угловую форму дивана специалисты повторили на стене с ТВ, визуально облегчив ее за счет комбинирования светлого и темного цвета, а также подсветки.





Гостиную отделили от спальни и гардеробной с помощью раздвижной стеклянной перегородки, которая отлично будет пропускать дневной свет в жилое пространство, а при необходимости изолировать его. Для этого можно воспользоваться плотной шторой.





При небольших габаритах спальни дизайнеры отказались от прикроватных тумб, а светильники в этой зоне подобрали подвесные.





Вход в гардеробную выведен из спальни и закрыт дверью-невидимкой. На стенах в спальне, как и в гостиной, применили декоративную штукатурку с легким блеском, которая визуально будет расширять пространство.





Кухонную зону визуально отделили от гостиной с помощью барной стойки, которая также отлично закрывает заднюю часть дивана.





Кухонную мебель дизайнеры разбавили натуральными материалами с использованием латуневых вставок для большей целостности пространства.









Прихожая выполнена в светлых тонах, акцентом служат черные ниши для накладных потолочных светильников, наличник у входной двери, а также яркий декор.









На входной зоне расположен шкаф для временной одежды, для остальных вещей предусмотрена гардеробная. В этом же шкафу расположили электрощиток по распределению электричества в квартире.





Ванную комнату сделали светлой, в мебели и в сантехнике также можно встретить латуневые вставки.





Благодаря удачной планировке санузла получилось спрятать в нишах шкафчики для бытовой химии и шкаф для стиральной машины.









В гардеробной расположили шкаф с открытыми фасадами, что отлично экономит пространство. А также заложено зеркало на всю стену, что визуально увеличивает помещение.









Лоджия, по словам дизайнеров, будет использоваться исключительно для отдыха на ней. За счет остекления в пол она получилась светлой и уютной. Здесь расположены два стильных и очень удобных кресла с небольшим журнальным столиком для приятного времяпровождения.









Партнер проекта: Студия дизайна интерьера «ДиКинг» . Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.