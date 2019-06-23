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Пастельные тона и много латуни. Как стильно переделать квартиру-студию
Источник материала: Tut.by
Новый дизайн-проект студии
Цветовая гамма проекта выдержана в пастельных тонах с легким акцентом в виде металла «под латунь». В гостиную зону идеально вписался угловой диван с задвижным журнальным столиком, который экономит пространство.
Угловую форму дивана специалисты повторили на стене с ТВ, визуально облегчив ее за счет комбинирования светлого и темного цвета, а также подсветки.
Гостиную отделили от спальни и гардеробной с помощью раздвижной стеклянной перегородки, которая отлично будет пропускать дневной свет в жилое пространство, а при необходимости изолировать его. Для этого можно воспользоваться плотной шторой.
При небольших габаритах спальни дизайнеры отказались от прикроватных тумб, а светильники в этой зоне подобрали подвесные.
Вход в гардеробную выведен из спальни и закрыт дверью-невидимкой. На стенах в спальне, как и в гостиной, применили декоративную штукатурку с легким блеском, которая визуально будет расширять пространство.
Кухонную зону визуально отделили от гостиной с помощью барной стойки, которая также отлично закрывает заднюю часть дивана.
Кухонную мебель дизайнеры разбавили натуральными материалами с использованием латуневых вставок для большей целостности пространства.
Прихожая выполнена в светлых тонах, акцентом служат черные ниши для накладных потолочных светильников, наличник у входной двери, а также яркий декор.
На входной зоне расположен шкаф для временной одежды, для остальных вещей предусмотрена гардеробная. В этом же шкафу расположили электрощиток по распределению электричества в квартире.
Ванную комнату сделали светлой, в мебели и в сантехнике также можно встретить латуневые вставки.
Благодаря удачной планировке санузла получилось спрятать в нишах шкафчики для бытовой химии и шкаф для стиральной машины.
В гардеробной расположили шкаф с открытыми фасадами, что отлично экономит пространство. А также заложено зеркало на всю стену, что визуально увеличивает помещение.
Лоджия, по словам дизайнеров, будет использоваться исключительно для отдыха на ней. За счет остекления в пол она получилась светлой и уютной. Здесь расположены два стильных и очень удобных кресла с небольшим журнальным столиком для приятного времяпровождения.
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В очередном выпуске партнерского проекта рассказываем о дизайнерском ремонте в квартире-студии площадью 44 «квадрата». *Партнерский материал
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