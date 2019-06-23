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Россия, Беларусь и Украина составили тройку лидеров после очередного дня Европейских игр
Источник материала: Интерфакс
Сборная России сохранила лидерство в медальном зачете проходящих в Минске Европейских игр.
В активе российской команды теперь 39 медалей, из них 19 золотых, по 10 - серебряных и бронзовых.
На втором месте медального зачета находится Беларусь, спортсмены которой завоевали 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей. На третьем месте располагается Украина 0 5 золотых, 6 серебряных и бронзовых.
В пятерку сильнейших вошли также Грузия (5, 3, 8) и Италия (4, 3, 3).
Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревновании принимают участие спортсмены из 50 стран.
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Сборная России сохранила лидерство в медальном зачете проходящих в Минске Европейских игр. В активе российской команды теперь 39 медалей, из них 19 золотых, по 10 -...
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