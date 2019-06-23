В Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ, на которой будет решаться вопрос о возвращении российской делегации

Источник материала: Интерфакс

В Страсбурге откроется летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой планируется рассмотреть поправки в Регламент ассамблеи, которые запрещают лишать делегации права голоса и участия в руководящих органах, что откроет дорогу для возвращения России к работе в организации.

Летняя сессия ПАСЕ продлится с 24 по 28 июня 2019 года. В ходе этой сессии планируется переизбрание генерального секретаря Совета Европы, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Выборы генсека и судей назначены на 26-27 июня.

В первый день - 24 июня - ассамблея планирует заслушать доклад члена ПАСЕ Петры де Суттер, по итогам которого рассмотрит резолюцию. Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

Поправка в Регламент, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий".

Таким образом, ассамблея, в случае принятия поправки, не сможет больше лишать делегации, в том числе российского парламента, основных парламентских полномочий.

Кроме того, в проекте этой резолюции есть норма, которая позволяет российской делегации присоединиться к работе ПАСЕ на июньской сессии. По правилам ПАСЕ полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии, подтвердить полномочия делегации на сессиях в течение года невозможно. В проекте резолюции делается исключение и предоставляется разовое разрешение на то, чтобы в ходе этой июньской сессии 2019 года, делегации могли подтвердить свои полномочия. Девять стран уже подали документы для обновления своих делегаций на этой сессии. Одновременно эта норма откроет возможность российской делегации присоединиться к работе ассамблеи.

При этом российская сторона высказала свою готовность вернуться к работе в ПАСЕ, но только если будут приняты поправки в регламент, которые ограничат возможность ПАСЕ лишать делегации основополагающих полномочий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин за десять дней до начала сессии озвучил несколько сценариев дальнейшего развития событий и действий российской стороны.

В случае принятия ПАСЕ резолюции к докладу Петры де Суттер полностью, до конца дня 24 июня парламент РФ официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ и 25 июня войдет в зал Ассамблеи, отметил Володин.

В случае если, хотя бы одно из трех безотзывных полномочий парламентской делегации - право голосовать, выступать, быть представленными в руководящих органах - будет изъято из поправки в регламент, то российская делегация не поедет в ПАСЕ.

Володин разъяснил, что если полномочия российской делегации будут подтверждены без каких-либо малейших изъятий, на следующий день 26 июня делегация парламента РФ будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы - это "позитивный сценарий".

Вместе с тем Володин не исключил и альтернативный вариант развития событий.

"Если полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация РФ покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ", - сказал он.

По словам Володина, в такой ситуации было важно в консультациях с руководством ПАСЕ добиться, чтобы вопрос об обсуждении полномочий российской делегации, был вынесен в повестку до вопроса о выборах генерального секретаря Совета Европы.

"Для нас важно участвовать в работе ПАСЕ, но на равных правах", - сказал председатель Госдумы.

Он, кроме того, обратил внимание, что "выход из ПАСЕ влечет за собой выход из Совета Европы".

Также лишь после того, как будут подтверждены права делегации РФ, будет обсуждаться вопрос об уплате взноса в Совет Европы, который Россия не платит до настоящего момента в связи с тем, что не принимает участие в работе Ассамблеи, сказал Володин.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, заместитель руководителя сформированной российской делегации Леонид Слуцкий описал позицию, которую занимает сейчас страна так: "Россия не потерпит больше от ПАСЕ никаких, даже микроскопических санкций".

"Если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга. Российская делегация не сможет оставаться в Ассамблее, если в докладе о наших полномочиях будет хотя бы один пункт с рестрикциями - неважно с какими. Мы вернемся только на равных, как равноправная делегация", - сказал Слуцкий.

Обе палаты российского парламента уже сформировали делегацию, ее возглавил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В делегацию также вошли первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.

Делегация будет ждать в России голосования по внесению поправок в регламент ПАСЕ, и сядет в самолет только когда будет ясно, что санкционные возможности Ассамблеи ограничены.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Со своей стороны генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд осенью прошлого года заявил, что невыплата Россией взноса приведет к приостановлению с июня 2019 года прав Москвы на представительство в уставных органах СЕ.

10 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой, в частности, содержится призыв к активизации диалога заинтересованных сторон, чтобы избежать развития событий, при котором Россия может выйти из состава Совета Европы.

В документе отмечается, что спустя 70 лет после основания Совет Европы находится в глубоком политическом и финансовом кризисе. В нем отмечается, что в данный момент СЕ сталкивается с большим количеством вызовов, которые угрожают эффективности работы его механизмов. Так, в резолюции говорится, что к крупнейшему бюджетному кризису, который угрожает деятельности Совета Европы, привело решение России приостановить взносы в бюджет этой организации в знак протеста против решения парламентариев лишить ее права голоса после присоединения Крыма к РФ.

17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) распространил заявление, в котором приветствовал участие всех стран-членов Совета Европы в июньской сессии ПАСЕ.