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Как безопасно путешествовать в одиночку

24.06.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

К сожалению, так бывает, что уйти в отпуск одновременно с семьей или друзьями не получается. Однако это не повод отказывать себе в путешествии. Специально для тех, кто очень хочет открыть для себя какую-нибудь новую страну, но не имеет подходящей компании, Interfax.by подготовил советы для соло-путешественников.

Безопасность

Самое важное в путешествии в одиночку – это безопасность. У вас не будет близкого человека, который сможет защитить, не будет компании, в которой будет не так страшно убегать из какого-нибудь злачного места. Поэтому не экономьте. Лучше заплатите больше, но арендуйте номер или апартаменты в безопасном проверенном месте.

Обратите внимание на то, какие вы берете билеты, если это ночной или утренний рейс, подумайте, сможете ли вы без проблем доехать из аэропорта в место проживания.

Культура другой страны

Обязательно ознакомьтесь с информацией о стране, в которую собираетесь отправиться: узнайте, какие там обычаи, традиции, законы, какие жесты приняты или не приняты, требования в одежде. Это все необходимо, чтобы избежать конфликта.

Еще хорошо бы выучить несколько фраз на языке страны, в которую едете: "здравствуйте", "спасибо", "я заблудился", "мне нужна помощь".

Хранение документов и денег

Отправляясь на экскурсию, не берите с собой все имеющиеся у вас деньги. Их можно оставить в сейфе отеля.

Если же все-таки вынуждены брать с собой все, что у вас имеется, хотя бы не кладите это в один карман.

Если планируете воспользоваться безналом, сообщите в свой банк, где и когда вы будете находиться, чтобы в случае подозрительной активности на вашем счете специалисты могли оперативно принять меры.

Также не рекомендуется всегда носить с собой оригиналы документов, лучше сделайте несколько копий.

Не теряйте бдительность

Если вы путешествуете в одиночку, у вас всегда есть возможность познакомиться с кем-то. Особенно, если вы будете настроены доброжелательно. Может быть вам даже повезет настолько, что вы обретете новых друзей.

Но не стоит безоговорочно доверять людям, которых еще вчера вы не знали. Помните, что вас могут обмануть, обокрасть, обсчитать. Поэтому постарайтесь соединить открытость и внимательность.

А еще не рекомендуется афишировать всем подряд, что вы путешествуете без компании.

Расскажите близким о своих планах

Сообщите кому-нибудь из близких вам людей о том, куда вы едете, каким образом будете туда добираться, где будете проживать. Собираетесь на экскурсию? Отлично – сообщите об этом. В жизни бывает всякое, поэтому очень важно, чтобы хоть кто-то еще владел информацией о ваших перемещениях.

 
Теги: знакомства
 
 
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К сожалению, так бывает, что уйти в отпуск одновременно с семьей или друзьями не получается. Однако это не повод отказывать себе в путешествии. Специально для тех,...
 
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