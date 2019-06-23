Разбираемся в средствах для защиты от солнца

Источник материала: Интерфакс

С наступлением лета солнца становится еще больше, от негативного воздействия ультрафиолета спастись становится все сложнее. И большинство принимает решение идти в косметический магазин и закупаться средствами с SPF. Interfax.by расскажет, что скрывается за этой аббревиатурой и как ориентироваться в солнцезащитных продуктах.

От чего спасаемся

Для начала необходимо понять, от чего нам вообще нужна защита. УФ-излучение делится на три подгруппы, в зависимости от длины волны луча.

UVA – длинные волны;

UVB – средние;

UVC – короткие.

Последний тип лучей нас не интересует, так как они достигают только озонового слоя нашей планеты и никак не влияют на людей.

Принято считать, что нужно защищаться в первую очередь от UVB-лучей, так как они – одна из причин возникновения рака кожи. И большинство средств на полках наших магазинов направлены на защиту именно от средних волн. Тогда как UVA даже более опасны, они проникают глубоко в кожу, способствуют преждевременному старению и также причастны к развитию онкологии.

Поэтому при покупке защитного крема, тщательно изучите упаковку, на ней должно быть указано, что защита от всех видов лучей.

Маркировка

Мы уже сказали, что необходимо читать упаковку средства, но здесь кроется трудность: не будет четкой надписи "от всех типов уф-излучения" или чего-то подобного. Необходимо искать специальную маркировку.

Аббревиатура SPF (Sun Protection Factor) за которой следует цифра, нам знакома. Ее, как правило, крупно пишут с лицевой стороны продукта. Это степень защиты как раз от средней волны (UVB). Чем выше число, тем больше излучения будет блокировать средство.

Защита от UVA-лучей во многих странах выглядит по-разному. В Европейских странах обычно указана сама аббревиатура, в США будет пометка broad spectrum. В Азии такую защиту принято маркировать знаком PA (Protection Grade), рядом с которым ставятся плюсы. Степень защиты зависит от количества плюсов (максимум – 4). Иногда могут стоять просто плюсы, без букв.

Подробнее о SPF

Теперь разберемся с цифрами, которые пишут за аббревиатурой SPF. Многие считают, что крем с SPF 15 будет слабее, чем с 30. На самом деле это не совсем так, да средство будет чуть "мощнее", но в пределах пары процентов.

Цифра после букв показывает лишь то, во сколько раз кожа дольше может быть на солнце и не обгорать по сравнению с кожей без средства.

Сколько слоев

Принято считать, что одного слоя солнцезащитного крема достаточно, на самом деле, чтобы добиться той защиты, которая указана на упаковке, необходимо нанести несколько слоев(два-четыре).

А если вы плаваете, умываетесь, то необходимо вновь наносить средство, так как оно все равно смывается.

Загоревшей коже тоже нужен крем

Многие после того, как загорят, считают, что им больше не нужна защита от солнца. Кожа ведь больше не покраснеет на солнце. Но ведь риск развития рака кожи от воздействия УФ-лучей все равно остается. Поэтому средства с SPF надо обязательно продолжать использовать. Более того, они нужны даже в холодное время года.