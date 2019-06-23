Как живет семья инвалидов по слуху

Источник материала: Пинский Вестник

Виталий и Алина РЕЙШЕЛЬ – молодая семья, воспитывающая сына Макса. Семейные и бытовые заботы, воспитание ребенка, работа – обычные дела, которыми наполненна жизнь. Вот только все это проходит почти в полной тишине – герои нашего рассказа имеют инвалидность по слуху. Считают ли они себя особенными, так ли много трудностей в их жизни, как они относятся к окружающим и наоборот – об этом и многом другом расскажет корреспондент «ПВ».

Я познакомилась с Алиной несколько лет назад. Сначала подумала, что эта яркая девушка иностранка – разговаривала как будто с акцентом. Позже она мне рассказала, что просто плохо слышит – отсюда и странный говор. Проблемы со слухом передались Алине по линии отца, который был единственным глухим ребенком в семье. Мать девушки частично потеряла слух вследствие осложнений после прививки. Родители Алины познакомились в школе для инвалидов по слуху, долго встречались, но жили по разным городам. Когда было решено играть свадьбу, они осели в Пинске. Вскоре в молодой семье появился первенец – сын Денис, который до пяти лет не имел проблем со слухом. Но все же со временем мальчик полностью потерял слух. В 1992 году родилась Алина – у нее частично сохранен слух.







– В детстве соседские дети дразнились, копируя наши жесты, – вспоминает Алина, – Пару раз я пожаловалась маме, та поговорила со взрослыми, и ситуация стала лучше. Со временем мы все привыкли друг к другу и до сих пор хорошо общаемся. Я считаю, что отношение детей к глухим и слабослышащим должны формировать родители. От того, как они объяснят своим чадам наши особенности, зависит многое. Лично я не вижу между нами разницы – мы люди с такими же привычками, поведением и отношением к другим. Мы так же учимся, заводим семьи, работаем, воспитываем детей. Мы водим машины, путешествуем, занимаемся спортом, совершаем покупки, строим дома – в общем, ничем не отличаемся от обычных людей.



Слабослышащие дети быстрее развиваются и учатся, чем полностью глухие. Но, так или иначе, все оканчивают школы и при желании получают среднее-специальное либо высшее образование. Старший брат Алины после школы учился в Могилевском государственном экономическом профессионально-техническом колледже. Там познакомился со своей будущей женой. Сейчас они живут в Пинске и воспитывают двоих детей.

К сожалению, Алина не смогла получить среднего-специального образования: 12 лет назад умерла ее мама, и на отца легли все финансовые и житейские заботы. Потянуть учебу двоих детей, да еще в других городах, он не мог, поэтому после школы Алина сразу устроилась на работу. Сначала трудилась обойщиком в ЗАО «ХК «Пинскдрев», потом подвернулось место на Минском тракторном заводе с предоставлением общежития.







Спорт объединяет

Особое место в жизни Алины занимает спорт. В детстве она увлекалась командными видами – футболом, баскетболом, волейболом. И не просто увлекалась – Алина входила в состав сборной Беларуси по баскетболу среди инвалидов по слуху. Самое большое достижение команды – третье место на международном чемпионате в Польше в 2009 году.

Благодаря спорту девушка познакомилась со своим будущим мужем Виталием. В том же 2009 году она участвовала в спартакиаде по настольному теннису для глухих и слабослышащих. Там был и Виталий. Ребята познакомились, обменялись телефонами и… разъехались. Следующий раз они встретились опять на спортивных соревнованиях. Тут уже Виталий был более настойчив, и у молодых людей начались отношения на расстоянии. В 2016 году они сыграли свадьбу, а уже через год в молодой семье появился сын Макс. Имя подбирали такое, чтобы полностью глухой Виталий смог его произнести. Да, оказывается, глухие люди могут произносить простые звуки.

То, что ребенок будет слабослышащим, родители узнали еще до его рождения по результатам специального анализа. Макс растет активным и требовательныи. У мальчика есть слуховой аппарат, но для маленького непоседы он неудобен в постоянном использовании. В свои полтора годика Макс больше общается жестами, нежели речью. Он может показать, что хочет кушать, в туалет, чистить зубы, машет «пока-пока».







Трудное материнство и открытие себя

Конечно, как и любой маме, Алине было трудно справляться с маленьким ребенком. Виталий работает в Гродно и приезжает к родным только на выходные. Отец Алины, у которого живет молодая семья, целый день занят на работе. Боязнь того, что можно пропустить плач ребенка, а также его неспокойный нрав прибавляли Алине немало забот. Перекус с ребенком на руках, постоянное напряжение и концентрация внимания на нуждах ребенка, плохой, прерывистый сон сделали свое дело – девушка похудела до 46 килограммов, у нее начались проблемы со здоровьем, пару раз от бессилия она даже теряла сознание.

В какой-то момент Алина поняла, что ей нужно срочно что-то менять: менять отношение к жизни, распорядок дня, питание, больше времени уделять себе и своему здоровью. С двухразового питания и бесконечных неправильных перекусов перешла на пятиразовый прием пищи. Пришлось отказаться от покупных сосисок, колбас, заменив их домашними, любимую картошку готовлю не чаще раза в неделю. И уже через месяц почувствовала себя намного лучше, а на весах прибавилось три килограмма. Потом Алина решила предложить свою помощь таким же, как она. Девушка создала в Инстаграме группу о правильном питании «Марафон создай себя» – специально для инвалидов по слуху.

Нам в свою очередь остается пожелать Алине и ее семье счастья и удачи во всех начинаниях. Здорово, когда рядом с тобой живут люди, глядя на которых понимаешь, что нет разницы, какой у тебя физический недостаток, главное – какие у тебя достоинства!

Анна ВЕРЕНИЧ

Фото из личного архива семьи Рейшель