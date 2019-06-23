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Биткоин взлетел до рекорда за год, но потом просел

24.06.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс биткоина, который ранее пострадал из-за негативных новостей, в субботу, 22 июня, достиг максимальной отметки с мая 2018 года, превысив 11 тысяч долларов. Но уже к понедельнику, 24 июня, за коин главной криптовалюты платят меньше.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так, на торгах 22 июня курс Bitcoin увеличился на 13%, до 11 119 долларов. По данным CoinDesk, 24 июня к 8.53 по минскому времени, биткоин торгуется 10 767 долларов. Максимальный за сутки курс биткоина составил 11 307 долларов. Минимальный — 10 505 долларов. После «проседания» курс биткоина возвращается к росту.

С начала 2019 года стоимость криптовалюты подскочила на 140%, но Bitcoin все равно не достигает максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тысячам долларов.

Криптоаналитики полагают, что причиной внезапного роста биткоина мог стать Китай. Во время торговой войны с США китайская экономика ужесточила валютное регулирование на своей территории, тем самым спровоцировав повышение спроса на валюту, независимую от государства.

Как объясняют специалисты, в целом интерес к биткоину начал расти после преодоления планки в 6 000 долларов. Инвесторы обратили больше внимания на криптовалюту и начали закупаться, провоцируя колебания курса. А один из основателей американской криптобиржи Gemini Тайлер Уинклвосс отмечает, что нынешний рост приведет к преодолению биткоином и отметки в 15 тысяч долларов, так как биткоин обычно дорожает скачкообразно.

Ранее аналитик рейтингового агентства Weiss Ratings Хуан Вильяверде заявил, что лучшее время для покупки Bitcoin настанет во время коррекции, которая начнется в ближайшее время.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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С начала 2019 года стоимость криптовалюты подскочила на 140%, но Bitcoin все равно не достигает максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тысячам долларов.
 
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