Минлесхоз обновил карту запретов посещения лесов: в Гродненской области ограничения сняты

Источник материала: Вороновская газета





районах . По информации на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, запрет на посещение лесов в Гродненском регионе снят полностью во всех

Между тем, в целом по республике ограничения остаются еще актуальными для 59 районов. Согласно установленным нормам, решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь, Белгидромет сообщает о небольшой облачности и отсутствии осадков в прогнозах погоды. Температура воздуха +25..+27°C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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