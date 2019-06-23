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Минлесхоз обновил карту запретов посещения лесов: в Гродненской области ограничения сняты

24.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минлесхоз обновил карту запретов посещения лесов: в Гродненской области ограничения сняты

По информации на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, запрет на посещение лесов в Гродненском регионе снят полностью во всех районах
 

Между тем, в целом по республике ограничения остаются еще актуальными для 59 районов. Согласно установленным нормам, решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь, Белгидромет сообщает о небольшой облачности и отсутствии осадков в прогнозах погоды. Температура воздуха +25..+27°C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

https://grodnonews.by/

 
 
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По информации на сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси, запрет на посещение лесов в Гродненском регионе снят полностью во всех районах.    Между тем, в...
 
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