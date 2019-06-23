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Александр Лукашенко поздравил легкоатлетку Татьяну Холодович с золотой медалью II Европейских игр
24.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Татьяну Холодович с золотой медалью II Европейских игр в личном зачете. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что спортсменка смогла проявить свои лучшие чемпионские качества. «Это была яркая волевая победа. Молодец! — подчеркнул Президент. — Мы рассчитываем на тебя как на одного из ключевых членов нашей команды, способных обеспечить результат и повести других за собой».
Александр Лукашенко пожелал Татьяне Холодович крепкого здоровья, веры в себя и удачи.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Татьяну Холодович с золотой медалью II Европейских игр в личном...
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