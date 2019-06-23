Александр Лукашенко поздравил легкоатлетку Татьяну Холодович с золотой медалью II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по легкой атлетике Татьяну Холодович с золотой медалью II Европейских игр в личном зачете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что спортсменка смогла проявить свои лучшие чемпионские качества. «Это была яркая волевая победа. Молодец! — подчеркнул Президент. — Мы рассчитываем на тебя как на одного из ключевых членов нашей команды, способных обеспечить результат и повести других за собой».

Александр Лукашенко пожелал Татьяне Холодович крепкого здоровья, веры в себя и удачи.

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