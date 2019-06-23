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М6 и развязка у ТРК «TRINITI». Владимир Дешко, заместитель председателя облисполкома: «Нынешний год для Гродненщины можно назвать годом дорог»
24.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
10 июня открыт последний из запланированных участков автомагистрали М6 Минск–Гродно протяженностью 36 километров. Движение по 120 километрам участка реконструируемой дороги открыто в двух направлениях по четырем полосам. О ходе работ журналисту «ГП» рассказал заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко.
Два года назад 1 сентября мы проводили на дороге первый штаб по началу
На гродненском участке обновление дороги велось на протяжении 180 километров с учетом текущего и капитального ремонтов в направлении Щучина и Гродно. По существу, это одна строительная площадка от 91-го до 211-го километров. Дорожным строителям приходилось работать в сложных условиях. Ведь реконструкция магистрали – это не новое строительство, без перекрытия движения транспорта.
– Движение открыто по четырем полосам. Что осталось сделать?
– Какое-то время движение на некоторых участках будет меняться с «отжатием» по одной полосе, чтобы завершать металлическое барьерное ограждение, разметку и окончить работы на самой сложной развязке – пересечении М6 с М11 около Лиды. Сегодня на этой развязке открыто движение по четырем основным съездам, так называемым «петелькам». Завершающие работы здесь будут выполняться со стороны Минска, чтобы к массовому движению участников и болельщиков, туристов на II Европейские игры открыть движение в сторону столицы, а потом, к моменту их возвращения на западную границу по окончании игр, и другие полосы.
Все основные работы по реконструкции М6 завершатся в июне. Останется установить в некоторых местах шумозащитные экраны, ограждающую сетку от выхода диких животных на проезжую часть с углублением в некоторых местах ее крыльев в глубину леса.
Подчеркну, что нормативный срок завершения последней очереди М6 – сентябрь-октябрь, но мы поставили задачу выполнить эти работы в июне. Будут завершены работы на всей проезжей части дороги первой категории, на развязке в районе Лиды и основных объектах придорожного сервиса.
– Какую оценку вы бы поставили качеству работы дорожных строителей?
– Удовлетворен работой дорожных строителей, мостовиков, которые соорудили 21 развязку и столько же искусственных сооружений на протяжении 120-километрового участка реконструкции. Работали слаженно. Было хорошее взаимодействие со многими ведомственными структурами – дорожными и проектными организациями, мостовыми, Госавтоинспекцией и другими.
– Владимир Иосифович, как ведутся работы по расширению проспекта Янки Купалы в Гродно?
– Работы выполняются без «сброса» движения. Конечно, есть сложности с устройством инженерных сетей. Только троллейбусных опор нужно установить порядка 120, затем натягивать контактную линию.
Поставлена задача к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков открыть в районе торгово-развлекательного комплекса Тринити движение транспорта по четырем полосам по постоянной схеме. Позже будет уложен и верхний слой асфальта с попеременным закрытием движения по полосам. Будет в итоге снята проблема сложного участка движения городского транспорта в районе пересечения с проспектом Клецкова.
Весь участок обновленного проспекта постараемся сдать в эксплуатацию ко Дню строителя – 11 августа.
– Гродненские водители с нетерпением ждут начала реконструкции железнодорожного моста под автомобильный.
– Эта работа положит начало формированию большого транспортного кольца вокруг Гродно, и начнется она уже в нынешнем году.
Пока же выполняются объемы работ по укладке асфальта на участках, где ведутся текущие и плановые ремонты, на расширении проспекта Янки Купалы, на дорогах в направлении Августовского канала. Поэтому производится переброска дорожной техники с одного объекта на другой.
В этом году выполняются большие объемы работ на дорогах республиканского и местного значения по всей области, особенно в Сморгони, где пройдут областные Дожинки. Без преувеличения, 2019-й год для нашей области можно назвать годом дорог.
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М6 и развязка у ТРК «TRINITI». Владимир Дешко, заместитель председателя облисполкома: «Нынешний год для Гродненщины можно назвать годом дорог»
10 июня открыт последний из запланированных участков автомагистрали М6 Минск–Гродно протяженностью 36 километров. Движение по 120 километрам участка...
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