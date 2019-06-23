М6 и развязка у ТРК «TRINITI». Владимир Дешко, заместитель председателя облисполкома: «Нынешний год для Гродненщины можно назвать годом дорог»

Источник материала: Вороновская газета





10 июня открыт последний из запланированных участков автомагистрали М6 Минск–Гродно протяженностью 36 километров. Движение по 120 километрам участка реконструируемой дороги открыто в двух направлениях по четырем полосам. О ходе работ журналисту «ГП» рассказал заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко.

обновления М6 . До 1 сентября нынешнего года гродненский 120-километровый участок будет в идеальном состоянии. На участке дороги в Минской области было всего 33 километра реконструкции магистрали. При этом наш участок отличается особой сложностью выполнения работ – намного больше развязок, путепроводов и искусственных сооружений. С этой здачей мы справились. Два года назад 1 сентября мы проводили на дороге первый штаб по началу. До 1 сентября нынешнего года гродненский 120-километровый участок будет в идеальном состоянии. На участке дороги в Минской области было всего 33 километра реконструкции магистрали. При этом наш участок отличается особой сложностью выполнения работ – намного больше развязок, путепроводов и искусственных сооружений. С этой здачей мы справились.





На гродненском участке обновление дороги велось на протяжении 180 километров с учетом текущего и капитального ремонтов в направлении Щучина и Гродно. По существу, это одна строительная площадка от 91-го до 211-го километров. Дорожным строителям приходилось работать в сложных условиях. Ведь реконструкция магистрали – это не новое строительство, без перекрытия движения транспорта.

– Движение открыто по четырем полосам. Что осталось сделать?



– Какое-то время движение на некоторых участках будет меняться с «отжатием» по одной полосе, чтобы завершать металлическое барьерное ограждение, разметку и окончить работы на самой сложной развязке – пересечении М6 с М11 около Лиды. Сегодня на этой развязке открыто движение по четырем основным съездам, так называемым «петелькам». Завершающие работы здесь будут выполняться со стороны Минска, чтобы к массовому движению участников и болельщиков, туристов на II Европейские игры открыть движение в сторону столицы, а потом, к моменту их возвращения на западную границу по окончании игр, и другие полосы.

Все основные работы по реконструкции М6 завершатся в июне. Останется установить в некоторых местах шумозащитные экраны, ограждающую сетку от выхода диких животных на проезжую часть с углублением в некоторых местах ее крыльев в глубину леса.





Подчеркну, что нормативный срок завершения последней очереди М6 – сентябрь-октябрь, но мы поставили задачу выполнить эти работы в июне. Будут завершены работы на всей проезжей части дороги первой категории, на развязке в районе Лиды и основных объектах придорожного сервиса.

– Какую оценку вы бы поставили качеству работы дорожных строителей?

– Удовлетворен работой дорожных строителей, мостовиков, которые соорудили 21 развязку и столько же искусственных сооружений на протяжении 120-километрового участка реконструкции. Работали слаженно. Было хорошее взаимодействие со многими ведомственными структурами – дорожными и проектными организациями, мостовыми, Госавтоинспекцией и другими.







– Владимир Иосифович, как ведутся работы по расширению проспекта Янки Купалы в Гродно?

– Работы выполняются без «сброса» движения. Конечно, есть сложности с устройством инженерных сетей. Только троллейбусных опор нужно установить порядка 120, затем натягивать контактную линию.





Поставлена задача к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков открыть в районе торгово-развлекательного комплекса Тринити движение транспорта по четырем полосам по постоянной схеме. Позже будет уложен и верхний слой асфальта с попеременным закрытием движения по полосам. Будет в итоге снята проблема сложного участка движения городского транспорта в районе пересечения с проспектом Клецкова.

Весь участок обновленного проспекта постараемся сдать в эксплуатацию ко Дню строителя – 11 августа.





– Гродненские водители с нетерпением ждут начала реконструкции железнодорожного моста под автомобильный.

– Эта работа положит начало формированию большого транспортного кольца вокруг Гродно, и начнется она уже в нынешнем году.

Пока же выполняются объемы работ по укладке асфальта на участках, где ведутся текущие и плановые ремонты, на расширении проспекта Янки Купалы, на дорогах в направлении Августовского канала. Поэтому производится переброска дорожной техники с одного объекта на другой.





В этом году выполняются большие объемы работ на дорогах республиканского и местного значения по всей области, особенно в Сморгони, где пройдут областные Дожинки. Без преувеличения, 2019-й год для нашей области можно назвать годом дорог.





Николай ШЛЫК

Фото: Артем ТУРЛАЙ и Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/