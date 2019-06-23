Итоги второго дня Евроигр: у Беларуси 34 награды

Источник материала: Ежедневник



фото: sb.by

За воскресенье наши спортсмены завоевали два десятка наград.

Всего в активе Беларуси уже 34 награды: 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых, пишет tut.by .

Больше всего медалей для Беларуси заработали самбисты – 15. Еще 6 принесли стране легкоатлеты, 6 — акробаты, 5 — представительницы художественной гимнастики. Одно серебро заовевано в стрельбе из лука, одна бронза — в велоспорте на шоссе.

В общем зачете Беларусь занимает второе место. На первом месте – Россия, на третьем – Украина. Далее идут Грузия и Италия.