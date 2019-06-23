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Итоги второго дня Евроигр: у Беларуси 34 награды
24.06.2019 09:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sb.by
За воскресенье наши спортсмены завоевали два десятка наград.
Всего в активе Беларуси уже 34 награды: 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых, пишет
Больше всего медалей для Беларуси заработали самбисты – 15. Еще 6 принесли стране легкоатлеты, 6 — акробаты, 5 — представительницы художественной гимнастики. Одно серебро заовевано в стрельбе из лука, одна бронза — в велоспорте на шоссе.
В общем зачете Беларусь занимает второе место. На первом месте – Россия, на третьем – Украина. Далее идут Грузия и Италия.
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За воскресенье наши спортсмены завоевали два десятка наград.
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