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Итоги второго дня Евроигр: у Беларуси 34 награды

24.06.2019 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Итоги второго дня Евроигр: у Беларуси 34 награды

фото: sb.by

За воскресенье наши спортсмены завоевали два десятка наград.

Всего в активе Беларуси уже 34 награды: 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых, пишет tut.by.

Больше всего медалей для Беларуси заработали самбисты – 15. Еще 6 принесли стране легкоатлеты, 6  — акробаты, 5 — представительницы художественной гимнастики. Одно серебро заовевано в стрельбе из лука, одна бронза — в велоспорте на шоссе.

В общем зачете Беларусь занимает второе место. На первом месте – Россия, на третьем – Украина. Далее идут Грузия и Италия.

 
 
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За воскресенье наши спортсмены завоевали два десятка наград.
 
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