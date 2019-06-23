Как уснуть в жаркую ночь – советы экспертов

Источник материала: Новости Хотимска

Эксперты выяснили и поделились проверенными советами о том, как быстро уснуть в жаркую летнюю ночь.

Чтобы легко уснуть, важно обеспечить циркуляцию воздуха в спальне. Не менее важно, чтобы помещение было просторным. Чем оно больше, тем лучше.

В летний период из-за климатических особенностей многим людям бывает сложно уснуть. Из-за этого они утром просыпаются уставшими и вялыми. Эксперты поделились верными советами, как облегчить засыпание жаркими летними вечерами.

Вечерний душ

Принимать душ, лучше всего летний, следует незадолго до сна. Тогда тело будет свежим, улучшится самочувствие и будет легче уснуть.

Подушка

В летний период лучше всего пользоваться подушками с шелухой от гречки. Такой наполнитель обеспечивает хорошую воздухопроницаемость. Подушка адаптируется под анатомические особенности людей и дает возможность расслабиться мышечным тканям головы, а также шеи.

Наволочку лучше всего выбирать из качественного шелка. Материал также хорошо пропускает воздух. Кроме того, он приятный для тела.

Правильная постель

Теплым летом следует стелить тонкое (лучше всего из натуральных тканей) постельное белье. По мнению представителей науки, чем меньше будет его плотность, тем легче будет уснуть.

Засыпание в одиночку или на большой кровати

Чтобы легче уснуть, лучше всего засыпать в одиночку, на большой кровати и в большой комнате.

Зашторенные окна

Утром перед выходом из дома следует зашторить окна. Таким способом комната меньше прогреется за день. Однако утром до выхода из дома эксперты советуют открывать шторы. Солнечный свет помогает прогнать сонливость и способствует выработке витамина D.

Перечисленные рекомендации помогут сделать жаркую ночь комфортной для сна. Кроме того, важно поддерживать водный баланс в организме и отказаться от плотного ужина перед сном.

А как ты спасаешься ночью от жары? Поделись своими методами в комментариях.