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Тыквенный сок – польза и вред. Напиток из волшебного плода
24.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Тыква – чудесный плод, на 90% состоящий из воды и на 10% из витаминов и минералов. Она растет практически во всех континентах, весьма полезна и питательна. Знать всё про тыквенный сок пользу и вред очень актуально для нас. Сок тыквы – единственный, который доступен в свежевыжатом виде в любое время года благодаря тому, что тыква хорошо хранится длительное время. Витаминный коктейль в чашке обыкновенного сока – потрясающий оранжевый плод для маленьких и больших волшебников.Тыква знакома нам с детства, её рекомендуют обязательно использовать в детском питании благодаря высокому содержанию в ней витаминов и других полезных веществ.
Витаминный состав тыквенного сока
Как приготовить тыкву ребёнку 1 года мы прекрасно знаем. Тыкву в виде пюре дают детям при первом прикорме, а также очень вкусно делать тыкву ломтиками в духовке.
Свежевыжатый фреш тоже будет хорош для деток. А любители Гарри Потера обожают этот рецепт:
Свежевыжатый сок детям, лучше разбавлять водой. Банан взбить блендером, смешать с соками, посыпать корицей и украсить мороженым.
Для организма взрослого человека прием тыквенного сока будет не менее полезным.
Как выбрать сочный плод и с чем тыква будет вкусной
Тыквы созревают осенью и хорошо хранятся. Покупая тыкву, отдайте предпочтение целым плодам. Нарезанная, очищенная тыква может быть опасна и испорчена.
Есть несколько разновидностей плода:
Тыквенный сок можно пить как в чистом виде, так и в сочетании. Рассмотрим, с какими овощами сочетается тыква.
Вкусно с фруктами:
Как правильно пить тыквенный сок и возможный вред
В профилактических целях пейте сок, когда хочется. Но помните, что более двух стаканов в сутки организм попросту не усвоит. Пол стакана – вполне достаточно для получения
При наличии какой-то определённой цели, для который употребляется сок, стоит задумываться, как пить правильно.
Не все могут употреблять тыквенный сок, тем более на голодный желудок. В редких случаях употребление может нанести огромный вред организму.
Нельзя пить сок при заболеваниях пищеварительной системы, находящихся в острой стадии, при диареях, потому что он всегда раздражает кишечник и ослабевает стул.
При наличии очень больших камней в почках необходима обязательная консультация лечащего врача, поскольку, благодаря своему диуретическому и мочегонным свойству сок может вызвать движение камней.
Индивидуальная непереносимость на тыкву, хоть и редко, но тоже может иметь место быть.
Помните, что всегда разумнее предварительно посоветоваться с врачом, как принимать тот или иной продукт.
Тыквенный сок в борьбе за стройное тело
Калорийность тыквы – всего 25 кКал на 100 грамм продукта. Плод является прекрасным помощником в борьбе с ожирением. Сок тыквы рекомендуется применять в очистительных диетах. Грамотно сочетая тыкву с другими продуктами можно составить отличное меню для разгрузочных дней.
Для похудения можно иногда устраивать интенсивные разгрузочные дни. В эти дни нельзя есть твердой пищи. Нужно весь день пить сок с мякотью, 1,5 литра достаточно на 1 день.
Благодаря высокой концентрации витаминов худеющий организм будет получать массу полезных веществ, при этом организм будет избавляться от лишней жидкости и токсинов. А для поддержания веса в норме нужно пить стакан сока натощак ежедневно.
О пользе тыквенного сока для мужского здоровья
Для мужчин этот продукт несет немалую пользу. Антиоксиданты защищают клетки всех тканей. Тыквенный сок снижает риски болезней предстательной железы, в том числе заболевание раком.
После активных занятий спортом и других тяжелых физических нагрузок прием тыквенного сока восстанавливает организм, активные компоненты снижают усталость и крепатуру мышц. Калий в составе напитка восполняет потерянные с потом электролиты, поддерживая и омолаживая тело.
Как вкуснее приготовить сок
Свежевыжатый фреш превосходит прокипяченный во много раз, поэтому при возможности пейте только что приготовленный ради получения максимальной пользы.
Чтобы улучшить вкус напитка, используйте сахар, мёд, а также корицу, имбирь, мускатный орех. В жаркую погоду прекрасно освежает тыквенный сок со льдом.
Жмых тыквы стоит использовать в домашних масках для кожи лица и тела. Тыква в составе масок избавляет от жирного блеска и придаёт коже матовость, помогает избавиться от прыщей. А свежевыжатый сок можно использовать в качестве тоника, освежая им кожу лица и шеи.
Можно и консервировать тыквенный напиток. Для этого понадобится:
Из воды сахара делаем сироп и варим в ней нарезанные кусочки тыквы. Взбиваем блендером, добавляем сок лимона и апельсина, снова варим 5 минут, и закатываем в простерилизованные банки.
Очень много людей знают, чем полезен тыквенный сок. Отзывы тех, кто научился готовить вкусный и богатый на витамины и важные элементы напиток, вдохновляют нас попробовать этот простой плод. Пусть он всегда будет на кухне настоящих хозяек и просто войдёт в здоровое меню на каждый день.
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Тыква – чудесный плод, на 90% состоящий из воды и на 10% из витаминов и минералов. Она растет практически во всех континентах, весьма полезна и питательна. Знать всё...
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