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Марсоход Curiosity нашел на Марсе возможные признаки жизни

24.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Марсоход Curiosity Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) обнаружил высокое количество метана в атмосфере Марса, что указывает на возможность наличия жизни на планете. Об этом сообщает The New York Times.

В материале издания поясняется, что на Земле метан обычно производится живыми существами. Данные с Curiosity пришли в четверг, 20 июня. Результат заставил ученых пренебречь выходными и провести еще один эксперимент. Они отправили марсоходу новые инструкции и ждут от него показаний.

Впервые об обнаружении метана на Марсе ученые сообщили 15 лет назад, основываясь на измерениях орбитального космического корабля Mars Express и наземных наблюдениях. Однако тогда многие специалисты посчитали эти данные не заслуживающими доверия. Curiosity, который находится на Марсе с 2012 года, впервые зафиксировал всплеск концентрации метана на планете в 2013-м, однако затем газ исчез.

Как сообщалось, к 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на планете в далеком прошлом, а также возможность обитания на ней человека в будущем.

 
 
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Марсоход Curiosity Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) обнаружил высокое количество метана в атмосфере Марса, что...
 
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