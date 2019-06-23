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Бонусный интернет-трафик получат болельщики за победы белорусской сборной на Европейских играх

24.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Бонусные мегабайты принесут болельщикам победы белорусской сборной на II Европейских играх. За каждую медаль спортсменов мобильный оператор lifeБонусный интернет-трафик получат болельщики за победы белорусской сборной на Европейских играх начислит абонентам бесплатный трафик, сообщили БЕЛТА в компании.

Акция стартует сегодня, в день официальной церемонии открытия спортивного форума, и продлится до 30 июня включительно. Присоединиться к ней можно в любое время на протяжении 10 дней международных соревнований.

За золотую медаль каждому участнику акции подарят 500 МБ дополнительного интернет-трафика, за серебряную — 250 МБ, за бронзовую — 100 МБ.

Присоединиться к акции и получать бесплатный интернет-трафик за каждый комплект медалей (золото, серебро и бронза) можно, отправив бесплатную SMS с цифрой 1 на номер 9080. Бонусным интернет-трафиком можно пользоваться на протяжении всех дней международных соревнований.

 
 
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Бонусные мегабайты принесут болельщикам победы белорусской сборной на II Европейских играх. За каждую медаль спортсменов мобильный оператор life начислит абонентам...
 
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