Бонусный интернет-трафик получат болельщики за победы белорусской сборной на Европейских играх

Источник материала: Новости Хотимска

Бонусные мегабайты принесут болельщикам победы белорусской сборной на II Европейских играх. За каждую медаль спортсменов мобильный оператор life начислит абонентам бесплатный трафик, сообщили БЕЛТА в компании.

Акция стартует сегодня, в день официальной церемонии открытия спортивного форума, и продлится до 30 июня включительно. Присоединиться к ней можно в любое время на протяжении 10 дней международных соревнований.

За золотую медаль каждому участнику акции подарят 500 МБ дополнительного интернет-трафика, за серебряную — 250 МБ, за бронзовую — 100 МБ.

Присоединиться к акции и получать бесплатный интернет-трафик за каждый комплект медалей (золото, серебро и бронза) можно, отправив бесплатную SMS с цифрой 1 на номер 9080. Бонусным интернет-трафиком можно пользоваться на протяжении всех дней международных соревнований.