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В Гродненской области разработали мобильное приложение для путешествующих по трассам
24.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Гродно презентовали мобильное приложение для туристов, которые путешествуют по трассам региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Приложение стало итогом совместной работы управления спорта и туризма облисполкома и одной из белорусских IT-компаний. Пока приложение целиком посвящено трассе М6 Минск-Гродно. В перспективе в него будут включены все основные дороги региона.
«Движение по четырем полосам на всем протяжении трассы М6 было открыто накануне II Европейских игр. С учетом того, что это направление пользуется популярностью у гостей страны, вдоль трассы было установлено свыше 50 знаков и щитов туристической направленности о различных объектах, достопримечательностях вдоль трассы. Однако сегодня людям куда удобнее получать информацию из своих мобильных устройств. С этой целью и было разработано новое приложение», — рассказал на презентации заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.
Работает приложение как навигатор: в приложении занесена информация о тысячах объектов. Например, можно увидеть все значимые туристические достопримечательности на расстоянии в несколько десятков километров от трассы. Кроме того, путешественники найдут в приложении всю необходимую сервисную информацию об автозаправочных станциях, пунктах питания, отелях и хостелах, площадках для отдыха, банкоматах, остановках междугородного транспорта, вокзалах, медицинских учреждениях, точках Wi-Fi.
В каталоге объектов можно будет выбрать интересующую категорию, например, кафе или рестораны. По каждому из объектов будет выдаваться исчерпывающая информация: адрес, меню, контактные телефоны. Также в приложении встроены различные фильтры, позволяющие построить маршрут в учетом интересующих пользователя объектов.
«Работа будет продолжена. Появятся новые трассы, новые объекты, будет увеличено количество доступных языков. Приложение — мощный инструмент для продвижения и презентации туристического потенциала региона. Интерес гостей и туристов положительно скажется на уровне сервиса, поспособствует расширению оказываемых услуг», — отметил Виктор Лискович.
Приложение доступно для скачивания. К слову, тем гостям, что пересекают границу в пунктах пропуска Гродненской области, уже с сегодняшнего дня волонтеры расскажут о новом инструменте для знакомства с регионом, помогут его скачать и установить.
Кроме того, в Гродно продолжается разработка мобильного приложения по Августовскому каналу. В регионе готовят несколько презентационных роликов о главных достопримечательностях.
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В Гродно презентовали мобильное приложение для туристов, которые путешествуют по трассам региона, сообщает корреспондент БЕЛТА. Приложение стало итогом...
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