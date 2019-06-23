В Гродненской области разработали мобильное приложение для путешествующих по трассам

Источник материала: Новости Хотимска

В Гродно презентовали мобильное приложение для туристов, которые путешествуют по трассам региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Приложение стало итогом совместной работы управления спорта и туризма облисполкома и одной из белорусских IT-компаний. Пока приложение целиком посвящено трассе М6 Минск-Гродно. В перспективе в него будут включены все основные дороги региона.

«Движение по четырем полосам на всем протяжении трассы М6 было открыто накануне II Европейских игр. С учетом того, что это направление пользуется популярностью у гостей страны, вдоль трассы было установлено свыше 50 знаков и щитов туристической направленности о различных объектах, достопримечательностях вдоль трассы. Однако сегодня людям куда удобнее получать информацию из своих мобильных устройств. С этой целью и было разработано новое приложение», — рассказал на презентации заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Работает приложение как навигатор: в приложении занесена информация о тысячах объектов. Например, можно увидеть все значимые туристические достопримечательности на расстоянии в несколько десятков километров от трассы. Кроме того, путешественники найдут в приложении всю необходимую сервисную информацию об автозаправочных станциях, пунктах питания, отелях и хостелах, площадках для отдыха, банкоматах, остановках междугородного транспорта, вокзалах, медицинских учреждениях, точках Wi-Fi.

В каталоге объектов можно будет выбрать интересующую категорию, например, кафе или рестораны. По каждому из объектов будет выдаваться исчерпывающая информация: адрес, меню, контактные телефоны. Также в приложении встроены различные фильтры, позволяющие построить маршрут в учетом интересующих пользователя объектов.

«Работа будет продолжена. Появятся новые трассы, новые объекты, будет увеличено количество доступных языков. Приложение — мощный инструмент для продвижения и презентации туристического потенциала региона. Интерес гостей и туристов положительно скажется на уровне сервиса, поспособствует расширению оказываемых услуг», — отметил Виктор Лискович.

Приложение доступно для скачивания. К слову, тем гостям, что пересекают границу в пунктах пропуска Гродненской области, уже с сегодняшнего дня волонтеры расскажут о новом инструменте для знакомства с регионом, помогут его скачать и установить.

Кроме того, в Гродно продолжается разработка мобильного приложения по Августовскому каналу. В регионе готовят несколько презентационных роликов о главных достопримечательностях.