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Очевидцы вытащили трех детей из авто, въехавшего под фуру в Минском районе
24.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В УВД Минского облисполкома рассказали подробности ДТП, произошедшего 22 июня с легковым автомобилем «Фольксваген Поло» и фурой. Очевидцы вытащили из легковушки трех детей. Старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Стародорожского РОВД Дмитрий Кумагер до приезда скорой оказал первую помощь четвертому, 12-летнему мальчику. Такая информация размещена на сайте УВД, сообщает БЕЛТА.
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В УВД Минского облисполкома рассказали подробности ДТП, произошедшего 22 июня с легковым автомобилем «Фольксваген Поло» и фурой. Очевидцы вытащили из...
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